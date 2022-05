Encuentran a tres niños muertos en su casa de Los Ángeles el Día de la Madre Tres menores de edad fueron encontrados muertos en su casa de Los Ángeles, y al parecer la principal sospechosa es su progenitora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Crime Scene Credit: Getty Images Tres menores de edad fueron encontrados muertos en su casa de Los Ángeles este domingo, Día de la Madre, y al parecer la principal sospechosa es su progenitora. El suceso tuvo lugar específicamente en el vecindario de Woodland Hills alrededor de las 7:40 a.m, lugar a donde acudieron las autoridades tras responder a una llamada de los vecinos de la zona, según un el diario Daily Mail. Cuando las autoridades llegaron a la casa, encontraron muertos en la escena dos niños de 8 años y una de 12. De acuerdo con la vecina Prisila Canales, sobre las 10:30 p. m. se escuchó a la madre gritar: "¡Mi familia está abusando de mí!" También se le vio caminando hacia el jardín de su vecino de al lado, donde abrió una Biblia y encendió velas. Crime Scene Credit: Getty Images Ante esta escena, los vecinos llamaron a la policía y los servicios de emergencia. Cuando llegaron al lugar pusieron a la mujer en una camilla, de ala que trataba de liberarse y pedía a gritos su Biblia. "No está claro qué sucedió entre el arrebato de la madre y el hallazgo de los niños al día siguiente", indica el Daily Mail. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego del hallazgo de los cuerpos de los niños, la madre fue llevada a un hospital y después arrestada, pero aún no ha sido acusada por la policía. "No se busca a ningún otro sospechoso en este momento", dijo el agente de información pública del LAPD, Matthew Cruz. Los Angeles Times informó que la unidad de niños maltratados de la policía angelina está investigando la causa y la forma de las muertes de los menores.

