Tres niños mueren tras quedar atrapados en un congelador Lissy De La Rosa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tres niños de la Florida murieron tras quedar atrapados en un congelador estilo baúl. People reporta que los menores estaban jugando en el patio de la casa cuando presuntamente se metieron al congelador, informó en las redes, específicamente en la cuenta de Facebook, la Oficina del Sheriff del Condado Suwannee. Los mejores eran dos hermanos, un niño de 6 años y una niña de 1 y una amiguita de solo 4 años de edad. People explica que de acuerdo a informes de prensa de la estación local News 4 Jax, la policía identificó a la madre de la menor de 4 años, como la persona que estaba cuidando a los niños mientras jugaban afuera. La mujer dijo a las autoridades que ella los dejó solos por un breve periodo de tiempo para usar el baño. Mientras, los menores continuarían jugando. Sin embargo, cuando la señora regresó, ya los niños no estaban en el lugar; se habían desaparecido, dijo Oficina del Sheriff del Condado Suwannee. Congelar genérico Getty Images Tras ver no dar con ellos, la mujer fue a levantar a otra que según reporta People vive también en la residencia. Esta otra mujer la policía la identificó como la abuela de los niños de 6 y 1 año, indica The Tallahassee Democrat. La señora estaba durmiendo antes de ir a su trabajo en la noche. La policía indicó que ambas mujeres comenzaron a buscar a los tres pequeños. Incluso, fuerona a una casa vacía que está al lado de la propiedad. Posteriormente los niños fueron encontrados inconsciente en el congelador. La policía indicó que las mujeres llamaron al 911 e intentaron resucitarlos, pero no lo lograron. El congelador había sido llevado a la casa recientemente y permanecía fuera de la residencia. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.