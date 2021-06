Tres niñas de un pijama party mueren en un brutal atropello en California Las autoridades piden la ayuda del público para dar con el sospechoso, que huyó del lugar de los hechos sin auxiliar a las pequeñas. Por Isis Sauceda Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de un complicado año escolar, un grupo de amigas se reunió para celebrar el fin de curso y dar la bienvenida a las vacaciones de verano. Willow Sánchez, de 11 años; Daytona Bronas, de 12; Sandra Mizer, de 13; y Natalie Coe, de 14, celebraron una pijamada en la que disfrutaron como cualquier niña de su edad. Pero antes de irse a dormir, las jóvenes decidieron salir a caminar y disfrutar de un breve paseo por su barrio en Lucerne Valley, California, que acabó en tragedia. Las niñas fueron brutalmente atropelladas por un conductor que huyó de la escena del crimen tras ver los cuerpos tendidos en el asfalto. Tres de las jóvenes murieron al instante, mientras que Natalie fue trasladada en helicóptero a un hospital cercano en estado crítico, reportó People. De acuerdo a un testigo, el conductor y un pasajero descendieron de una camioneta Chevrolet Silverado 2002 color blanca, se acercaron a las niñas y tras ver sus cuerpos heridos, salieron corriendo hacia el desierto abandonando el auto en el lugar de los hechos, según el diario Victorville Daily Press. Ninguno de los involucrados llamó al número de emergencia, ni intentó auxiliar a las pequeñas. "Eres un cobarde. Mataste a tres niñas, les robaste la vida", declaró a la cadena KNBC, Christine Cordova, tía de una de las víctimas. "No solo te las llevaste, Nos lastimaste a todos y tú puedes regresar con tu familia y nuestras [niñas] jamás regresarán". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hit and run kills 3 girls Credit: GoFundMe Las niñas se habían conocido en la escuela Lucerne Valley Middle, donde fortalecieron su amistad. Sandra se acababa de graduar y junto a Natalie había programado empezar la secundaria en el otoño. Natalie y Daytona padecían una enfermedad que las mantenía en silla de ruedas. "Acababan de salir de vacaciones de verano, era su primera oportunidad para tener pijamadas, para compartir, jugar, ser niñas otra vez después del confinamiento", comentó al diario Jessica Risler, vicepresidenta de la junta directiva del distrito escolar de la localidad. Un fondo de ayuda en la página GoFundMe.com se ha creado para apoyar a los familiares con los gastos fúnebres y médicos. Natalie Cole Credit: GoFundMe El incidente ha causado la indignación de la comunidad y la policía continúa su investigación, por lo que exhorta a cualquiera con información llamar a la Patrulla de Caminos de Victorville al (760) 241-1186. "Estamos intentando de averiguar quién conducía la Chevy Silverado", declaró la agente Ramón Durán a la filial de la cadena ABC. "Obviamente saben lo que hicieron y decidieron huir de la escena en vez de ofrecer ayuda a esas cuatro jóvenes, y es increíble que alguien haga eso".

