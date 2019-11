Apuñalan a ocho turistas en Jordania: tres de ellos son mexicanos Ocho turistas fueron apuñalados este miércoles en una zona arqueológica de Jordania: tres de ellos eran mexicanos. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ocho turistas fueron atacados brutalmente por un sujeto enmascarado que los apuñaló a las afueras de un sitio arqueológico en Jordán. Tres de dichos turistas eran de origen mexicano. El incidente ocurrió a medio día de este miércoles a las afueras de las ruinas de Jerash, una popular zona arqueológica de dicho país del Medio Oriente, según indican múltiples fuentes. Un guardia de seguridad y el chofer de un autobús también resultaron heridos, el primero de ellos al tratar de contener el ataque del sujeto que iba armado con un cuchillo. Según el diario local Al-Rai, el uniformado fue apuñalado tres veces y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Marco Junípero Serra, un hombre que asegura haber sido testigo del ataque declaró que el atacante iba vestido con “ropa tipo militar y llevaba la cabeza cubierta”. Este video captó el momento del incidente en pleno día y ante la mirada de decenas de turistas que se encontraban paseando. ADVERTENCIA: las imágenes y audio son de naturaleza sumamente violenta no apta para todo público. En Jordania tres mexicanos que se encontraban en ese país fueron heridos @riva_leo @Efekto10 pic.twitter.com/WVamqHAMB0 — Roberto Barrera (@BarrerRobert) November 6, 2019 Tres turistas mexicanos han sido agredidos en Jordania, el embajador está con las victimas prestándoles el apoyo necesario. Les informo los detalles en los próximos minutos. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 6, 2019 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los heridos, algunos de ellos graves, fueron trasladados de urgencia a un hospital de Amán, la capital del país, según confirmaron portavoces de la Dirección de Seguridad Pública de Jordania. La policía identificó al sospechoso del atentado como Mohammad Abu Touaima, un hombre de 22 años que vivía en una casucha improvizada en las cercanías de un campamento palestino situado a las afueras de la ciudad. “Casi me da un infarto”, declaró Mahmoud Abu Touaima, de 56 años, y padre del sospechoso en declaraciones con la agencia Reuters. “Mi hijo era un perdedor y su mente estaba torcida pero le daba miedo hasta sacrificar un polluelo. Esto me deja en shock”. Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores de México, confirmó por Twitter que tres ciudadanos de su país habían resultado heridos en el atque y que se les prestarían todo “el apoyo necesario” por medio de la Embajada de México en Jordania. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Apuñalan a ocho turistas en Jordania: tres de ellos son mexicanos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.