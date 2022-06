Líderes de Iglesia La Luz del Mundo acusados de abuso sexual a feligreses y menores de edad Líderes de la Iglesia La Luz del Mundo han sido acusados de abusar sexualmente a feligreses, incluyendo menores de edad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tres generaciones de líderes de la iglesia La Luz del Mundo han sido acusados de abusar sexualmente a sus feligreses. El fundador Aarón Joaquín fue acusado de violar a una niña en 1935. Años después, su nieto Naason Joaquín García se declaró culpable de agredir sexualmente a tres adolescentes en Los Ángeles, reporta Univision. "Sé que lo único que van a poder hacer contra mí es exhibirme. Nada de lo que se me acusa lo podrán probar, porque nunca lo hice", escribió en una carta Naason Joaquín. Sin embargo, luego decidió llegar a un acuerdo con la Fiscalía de California y declararse culpable de tres cargos: actos lascivos contra una niña, una denunciante anónima, copulación oral forzada en agravio de una segunda víctima; y copulación oral forzada de una persona menor de 18 años, una adolescente cuya identidad no fue revelada. Por estos delitos podría ser condenado a 16 años y 8 meses de cárcel, pero ya no sería sentenciado a cadena perpetua. Naason Joaquin Garcia Naasón Joaquín García | Credit: AL SEIB/AFP via Getty Images Alondra Ocampo fue acusada de reclutar a tres adolescentes de 15 años —que eran feligreses del templo de La Luz del Mundo en el Este de Los Ángeles— para realizar bailes eróticos, sesiones de fotos desnudas y complacer sexualmente a Naasón Joaquín en su casa de Los Ángeles. Muchos de sus seguidores siguen apoyando al llamado 'Apóstol de Jesucristo', a pesar de los graves cargos en su contra. Su hijo Adoraim Joaquín Zamora, quien podría ser su sucesor, declaró su apoyo públicamente. "Respaldo a mi padre y 'Apóstol de Jesucristo' Naasón Joaquín García, porque yo he visto y soy testigo de su vida y su trabajo, como muchos de ustedes también lo son. Nadie me podrá decir algo en contra de él porque yo lo viví de primera mano y sé qué tipo de vida ha llevado. ¡Seguiré a su lado mientras Dios me preste la vida!", dijo Adoraim Joaquín en una carta enviada a sus seguidores en San Diego. Naasón Joaquín García Naasón Joaquín García | Credit: ULISES RUIZ/AFP via Getty Images El 3 de junio de 2019, Susana Medina Oaxaca, de 27 años, fue arrestada junto a Naasón Joaquín en el aeropuerto de Los Ángeles tras ambos bajarse de un jet privado. La mujer confesó haber abusado sexualmente, junto a él, de una adolescente. Medina —acusada de ser parte de una red de tráfico de menores— no irá a la cárcel, y recibió una sentencia de un año de libertad condicional, veredicto que ha causado controversia, reporta El país. En sus teléfonos celulares las autoridades informan que encontraron pornografía infantil. La iglesia La Luz del Mundo predica que los Joaquín son elegidos de Dios. Su fundador Aarón Joaquín fue señalado en 1935 por presuntamente violar a la niña Guadalupe Avelar cuando ella tenía 11 años y tener un hijo con ella, Abel Joaquín, cuando Guadalupe tenía 12 años. Otro de sus hijos, Samuel Joaquín, fue su sucesor en la Iglesia La Luz del Mundo y también fue acusado de abuso sexual a menores. Susana Medina Oaxaca Iglesia La Luz del Mundo Susana Medina Oaxaca | Credit: (Al Seib / Los Angeles Times via Getty Images) Silvia Martínez Meléndez denunció que ella tenía 13 años cuando se unió a la iglesia La Luz del Mundo en Guadalajara. Poco después, dice que asistentas de Samuel Joaquín la convencieron de unirse a su grupo selecto, convirtiéndola en esclava sexual del líder religioso. La mujer lo denunció en 1997 a las autoridades en México. Otro que denunció sus agresiones fue Moisés Padilla, quien dijo que fue abusado siendo un adolescente por Samuel Joaquín en un viaje a Puerto Vallarta. El joven fue entrevistado en el programa Primero Noticias de Televisa, y tras dar su testimonio a la prensa dice que fue apuñalado más de 60 veces por un grupo de hombres, incluyendo a Samuel Joaquín. La iglesia negó su culpabilidad. Esta reciente confesión de culpabilidad de Naason Joaquín hace que el líder religioso caiga de su pedestal.

