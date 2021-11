Encuentran culpables a tres hombres del asesinato del joven afroamericano Ahmaud Arbery en Georgia Ahmaud Arbery, un estudiante afroamericano de 25 años, fue balaceado el 23 de febrero del 2020 cuando salió a correr por un vecindario de Brunswick, Georgia. Tres hombres de la raza blanca fueron encontrados culpables de su asesinato. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tres hombres fueron encontrados culpables del asesinato de Ahmaud Arbery, un joven afroamericano de 25 años que fue balanceado tras salir a correr por un vecindario en Georgia, reportó PEOPLE. Tres hombres de la raza blanca —Greg McMichael, de 67 años, su hijo Travis McMichael, de 35; y su vecino William "Roddie" Bryan, de 52 — lo enfrentaron y Arbery murió a tiros. Según ellos, pensaron que Arbery era un ladrón y lo siguieron en sus camionetas, armados, acorralándolo y confrontándolo. Después de una discusión, Travis le disparó a Arbery, quitándole la vida. La tragedia ocurrió el 23 de febrero del 2020 en Brunswick. Arbery intentó correr y escapar de los tres hombres que lo seguían en sus camionetas, pero le bloquearon la vía de escape. Un video muestra que Arbery corrió hacia Travis, que se había bajado de su camioneta armado, antes de que él disparara. que estaba pasando ese día. Y tomaron la decision de atacar a Ahmaud Arbery en sus driveways porque era un hombre negro corriendo por la calle", reportó el diario The New York Times. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahmaud Arbery Ahmaud Arbery Breonna Taylor, de 26 años, una joven afroamericana que soñaba con ser enfermera, a manos de la policía en Kentucky el 13 de marzo del 2020, causó gran conmoción. El asesinato del afroamericano George Floyd por el policía Derek Chauvin el 25 de mayo del 2020 fue otro caso que acaparó titulares a nivel internacional y generó masivas protestas. Ahmaud Arbery Credit: (Sean Rayford/Getty Images) El video del asesinato de Arbery se volvió viral. Los tres acusados alegaron que habían actuado en defensa propia al matar a la víctima. Los tres hombres se enfrentan a una posible cadena perpetua. Ahmaud Arbery Credit: (Sean Rayford/Getty Images) Travis McMichael fue declarado culpable de todos los cargos. Jury Deliberates In Trial Of Ahmaud Arbery's Killers Travis McMichael | Credit: Octavio Jones-Pool/Getty Images Su padre, Greg McMichael, fue encontrado no culpable de asesinato malicioso, pero culpable de las otras ocho acusaciones en su contra. Trial Of Ahmaud Arbery Killers Continues In Brunswick, Georgia Gregory McMichael | Credit: Octavio Jones-Pool/Getty Images El vecino, William Bryan, fue declarado culpable de homicidio, asalto agravado, detención ilegal e intento criminal de cometer un delito. Trial Of Ahmaud Arbery Killers Continues In Brunswick, Georgia William "Roddie" Bryan | Credit: Octavio Jones-Pool/Getty Images Ahmaud Arbery no estaba armado, y solo había salido a correr para ejercitarse por el vecindario donde fue atacado. Que en paz descanse.

