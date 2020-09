¡Tratan de secuestrar bebé en casa de legendario ganador de 4 Súper Bowl! Joe Fontana y su esposa Jennifer tratan de recuperarse del susto después de que lograran arrebatar a su nieto de brazos de una intrusa que se coló en su casa de Málibu. ¡Tenemos los detalles! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Qué susto! Hoy domingo la legendaria estrella de la NFL Joe Montana y su esposa Jennifer, tratan de digerir el terrorífico momento que vivieron ayer sábado por la tarde cuando una extraña entró a escondidas en su casa de Málibu y trató de secuestrar a su nietecito. El bebé, que estaba dormido en casa de sus abuelos, tiene tan solo nueve meses. Al sorprender a la intrusa a punto de llevárselo, Montana logró arrebatárselo de entre los brazos y la mujer huyó. Image zoom IG Joe Montana La oficina del sheriff del condado de Los Angeles, confirmó que una mujer de 39 años llamada Sodsai Dalzell fue arrestada poco después: “La sospechosa huyó a una casa cercana donde fue localizada y arrestada por los oficiales de Málibu y Lost Hills” y ahora se encuentra en arresto bajo fianza de ciento cincuenta mil dólares. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy, el famoso quarterback ganador de 4 superbowls, agradeció a todas las personas que se había mostrado preocupadas, interesándose por él y su familia a través de sus redes: “Fue un buen susto, pero nos sentimos agradecidos porque todos estamos bien. Agradecemos que respeten nuestra privacidad en estos momentos”, compartió el conocido como Joe Cool de los San Francisco 49ers, quien será ahora todo un héroe también para su familia. Solo en Estados Unidos se calcula que alrededor de ochocientos mil niños son declarados como “perdidos” cada año y el FBI señala que cada 40 segundos un niño es reportado como perdido. Cifras escalofriantes al saber que el tráfico humano es uno de los negocios más lucrativos del país, segundo después del de tráfico de drogas.

