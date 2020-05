¡Trata de quemar a su hijito de 4 años para sacarle al demonio del cuerpo! El abuelo del niño llegó a casa y sintió un fuerte olor a gasolina. ¿Sabes cómo logró salvar a su nieto de las garras de su hijo? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un joven de 27 años, Josiah James McIntosh, años ha sido detenido por tratar de prender fuego a su pequeño hijo de cuatro años. Este hombre de Pensilvania roció a su niño de gasolina porque quería con el fuego “sacarle el demonio de adentro”. El pasado día 13 hacia la 1 de tarde, el departamento de policía de West Hills recibió una llamada de emergencia para acudir a una casa en Johnstown a 75 millas de Pittsburgh, a causa de un altercado de violencia doméstica. Al llegar a la ubicación arriba mencionada, el abuelo del niño explicó a la policía que cuando llegó a su casa sintió un fuerte olor a gasolina y preguntó a su hijo que de donde provenía. Después de decírselo, el joven agregó que “si no podemos sacarle al demonio de adentro, lo sacaremos ardiendo”, relató un policía local a la anglosajona People, por lo que su padre lleno de estupor le echó de su casa inmediatamente. Image zoom Cambria County Jail Según el funcionario de policía Christopher Kesslak , McIntosh agredió entonces en dos ocasiones a su padre. La primera, con un fuerte golpe en su mandíbula; después, golpeándole con un ladrillo en la cabeza mientras que el abuelo de la víctima trataba de sacar al agresor a empujones de su hogar. Pese a todo, el abuelo del niño consiguió llamar al teléfono de emergencias 911 y aunque su hijo se escapó corriendo y trató de evadirse, la policía logró detenerlo a unos cuantos bloques de casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Llevaba encima un encendedor”, aseguró el policía. “Toda esta comunidad está del revés... Y no me sorprende. Los homicidios han aumentado, el consumo de drogas está en alza. Nada ha cambiado en los últimos treinta años.” Afortunadamente, en esta ocasión el abuelito salvó a su nieto. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si hubiera llegado unos minutos más tarde? El papá, de momento, está detenido bajo fianza de 75,000 dólares.

