Una joven paciente de COVID-19 recibe doble transplante de pulmones Se trata del primer trasplante de este tipo en Estados Unidos a una pacientes de coronavirus. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una mujer de unos 20 años que sobrevivió al coronavirus y cuyos pulmones quedaron seriamente afectados por la enfermedad, recibió un doble transplante en un hospital de Chicago. Según informó el hospital Northwestern Memorial en su portal de Internet, se trata del primer trasplante de pulmón en los Estados Unidos relacionada con una persona que padeció la COVID-19. Explicaron que el procedimiento tuvo una duración de 10 horas, más que el promedio, debido a que la dolencia había llevado a la paciente a tener “problemas irreversibles” en sus pulmones y además había estado en la unidad de cuidados intensivos durante seis semanas. Image zoom Northwestern Medicine "Un trasplante de pulmón era su única oportunidad de supervivencia", aseguró en un comunicado Ankit Bharat, jefe de cirugía torácica y director quirúrgico del programa de trasplante de pulmón del Northwestern Memorial, según reportó el New York Times. "Quiero enfatizar que esto no es para todos los pacientes de Covid", agregó el doctor Bharat. "Estamos hablando de pacientes que son relativamente jóvenes, muy funcionales, con condiciones mínimas o nulas con daño pulmonar permanente que no pueden salir del respirador". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Northwestern Medicine Sobre la salud de la paciente, cuya identidad no se ha revelado, Bharat expresó que luego de la cirugía no tenía afecciones médicas subyacentes graves y que se estaba recuperando bien. "Está despierta, está sonriendo, habló con su familia por FaceTime", reveló al Times. Aseguró que la joven, antes de contraer el coronavirus, estuvo enferma por más de una semana. A continuación se la ingresó al hospital el 26 de abril. Luego se la trasladó a cuidados intensivos, donde su situación fue empeorando hasta el momento de la cirugía. "Si bien esta joven todavía tiene un camino largo y potencialmente un camino arriesgado hacia la recuperación dado lo enferma que estuvo con la disfunción multiorgánica durante las semanas previas al trasplante, esperamos que se recupere por completo”, comentó el director médico del programa de trasplante pulmonar del hospital, Rade Tomic, . Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

