El transplante de rostro que le dio a un joven de 26 años una segunda oportunidad de vida

Cameron Underwood, de 26 años, tiene una segunda oportunidad de vida gracias a un transplante de rostro que se le realizó, luego de que hace tres años él mismo se diera una balazo en la cara indica Time.

Underwood puede realizar actividades cotidianas como jugar golf, arreglar autos y hasta lanzarse de paracaídas. Increíble, pero cierto. Time explica que el joven se quedó sin gran parte de su mandíbula, los dientes y la nariz tras el balazo autoinfligido en junio de 2016.Sin embargo, 18 meses después su vida cambiaría para siempre.

¿Por qué? Podríamos decir que Underwood participó o fue parte de un milagro de la ciencia. Esto porque el joven de 26 años se convirtió en la segunda persona en recibir un transplante de rostro del NYU Langone Health de Nueva York, indica Time.

Time informa que todas estas vivencias le dieron lo que el propio Underwood llama “una segunda oportunidad en la vida”. Incluso, Underwood expresó a la revista que hace dos años no cree que la gente tuviera idea de lo que era un transplante de rostro o que pensara que era posible. El joven de 26 años explicó a Time que cada vez que se mira al espejo no ve un rostro desconocido, sino a sí mismo. “Me siento absolutamente como yo [ahora]. Cada vez que miro al espejo, yo me veo a mí. Yo veo mis ojos y mi cara”, dijo Underwood.

Time informa que NYU cree que el transplante de rostro de Underwood fue el primero que cubrió un segurod comercial. Un dato relevante es que el médico cirujano a cargo de la operación de Underwood fue el Dr. Eduardo Rodríguez, quien aspira a que las operaciones de este tipo en su momento sean algo normal. “Una operación mundana”, dijo.