Tras alardear de "esparcir la peste", muere famoso antivacunas en Italia Luego de hacer una intensa campaña contra la pandemia y las vacunas contra COVID-19, falleció Maurizio Buratti. Uno de los grandes detractores de la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 era Maurizio Buratti. Este hombre, quien se hizo famoso en su natal Italia luego de aprovechar el programa La Zanzara, que se emite en Radio 24 Ore, para hablar sobre teorías de conspiración y hacer una campaña contra las vacunas para combatir la COVID-19, falleció el 28 de diciembre de 2021 tras contagiarse de coronavirus, según dio a conocer la agencia italiana ANSA; información que fue retomada por otros medios de comunicación locales. El locutor se jactaba de que estaba "defendiendo la constitución" cuando hacía caso omiso de las medidas sanitarias impuestas para combatir la pandemia. De hecho, se negó a realizarse la prueba porque argumentaba que los hisopos causaban el virus. De acuerdo con el reporte, el hombre de 61 años, falleció en un hospital de Verona luego de recibir los tratamientos pertinentes. Antes de su ingreso al nosocomio, el llamado por sus fanáticos como Mauro de Mantua, estuvo paseando por un supermercado y alardeó públicamente de "esparcir la peste", debido a que tenía 38 grados de fiebre, según mencionó un testigo. Pese a encontrarse grave y saber que tenía COVID-19 continuó negándolo y se internó de mala gana mencionando que "allí hay comunistas". Maurizio Buratti Credit: La Zanzara Pic Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Buratti, quien también trabajaba como mecánico, estuvo 22 días en cuidados intensivos antes de su muerte. Sus últimos momentos los pasó intubado y sin responder al tratamiento. "Descansa en paz estés donde estés, viejo teórico de la conspiración. Solo espero que tu triste historia sirva de ejemplo a todos aquellos que aún alimentan las dudas sobre la eficacia de las vacunas", mencionó a través de redes sociales, Davide Parenzo, quien es otro de los locutores del espacio radial italiano.

