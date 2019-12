¡Las mascotas también se visten de fiesta! By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La Navidad está a la vuelta de la esquina y los estadounidenses son fanáticos de incluir a sus mascotas en la celebración – ya sea plasmar sus rostros en las tarjetas navideñas o vestir a sus amigos de cuatro patas con atuendos navideños. Este año te ofrecemos propuestas muy interesantes que convertirán a tu mascota en la atracción de la velada. Suéter colorido Image zoom Holiday Tails Oh Deer Ugly Christmas Sweater. $17.99. Petco.com Santa Dog Image zoom Gorro Here Comes Santa Paws. $10. Barkshop.com Vestido coqueto Image zoom Holiday Tails Santa Baby Dog Dress. $19.99. Petco.com Atuendo colorido Image zoom Candy Cane Stripe Dog Fleece, de Karen Neuburger. $28. Barenecessities.com Tierno venadito Image zoom Holiday Tails Happy Pawlidays Reindeer Dog Hoodie. $19.99. Petco.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Comodidad ante todo Image zoom Lilli Dog PJ Shirt. $38. Lillipulitzer.com ¡Feliz Año Nuevo! Image zoom Happy Chew Year Crown. $10. Barkshop.com Advertisement

