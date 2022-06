Arrestan a chofer del 'camión de la muerte'. Detalles de la tragedia en Texas, donde murieron 53 inmigrantes El chofer del camión tráiler donde murieron 53 inmigrantes en San Antonio, Texas, fue arrestado. Tras ser rescatados del 'camión de la muerte', 16 personas (incluyendo cuatro niños) fueron llevados a hospitales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Migrants Found Dead In Truck In San Antonio Credit: REUTERS/Go Nakamura/The Grosby Group Se revelan nuevos detalles de la tragedia en San Antonio, Texas, donde un camión tráiler fue encontrado abandonado y 53 inmigrantes que iban dentro han muerto. Arrestaron a otros dos hombres —Juan Claudio D'Luna-Méndez y Juan Francisco D'Luna-Bilbao— por posesión ilegal de un arma de fuego— en conexión con el caso del llamado "camión de la muerte". Según documentos obtenidos por CNN, Juan Claudio D'Luna-Mendez y Juan Francisco D'Luna-Bilbao ambos son indocumentados y enfrentan cargos por posesión ilegal de armas de fuego. El lunes sobre las 5:50 p.m., un empleado que trabajaba en un edificio en la zona donde fue abandonado el camión llamó a la policía, diciendo que había escuchado voces pidiendo ayuda. Encontró la puerta del camión parcialmente abierta y adentro descubrió los cadáveres de 46 inmigrantes. Otras 16 personas (12 adultos y cuatro niños) fueron llevados a hospitales cercanos. Los alrededores de 9600 Quintana Road se llenaron de ambulancias, camiones de bomberos y carros de policía. Charles Hood, jefe de del departamento de bomberos, dijo que se esperaba que las 16 personas que fueron hospitalizadas sobrevivieran, y que no habían niños entre los muertos, reporta PEOPLE. El martes las autoridades informaron que el número de muertos se había elevado a 51. Según las autoridades, las personas dentro del camión —donde no había rastro de agua ni aire acondicionado— sufrieron insolación y deshidratación. La temperatura en San Antonio era de 103 grados cuando fueron encontrados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Migrants Found Dead In Truck In San Antonio Credit: REUTERS/Kaylee Greenlee Beal/The Grosby Group Un oficial de la policía reveló a San Antonio Express News que el chofer del camión —identificado como Homero Zamorano, de 45 años— estaba drogado de meth (metanfetaminas) y tuvo que ser llevado al hospital. El chofer supuestamente abandonó el camión en una zona poco poblada. Los investigadores encontraron una dirección (al chequear la registración del camión) que los llevó al arresto de Juan Claudio D'Luna-Mendez y Juan Francisco D'Luna-Bilbao en esta residencia, reporta el diario The New York Post. Migrants Found Dead In Truck In San Antonio Credit: Jordan Vonderhaar/Getty Images Según reportes, hay al menos 39 hombres y 12 mujeres entre los fallecidos. Las autoridades revelaron que los inmigrantes eran de México, Guatemala y Honduras. La comunidad en San Antonio realizó una vigilia para rezar por las víctimas y sus familiares.

