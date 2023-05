Tragedia en el fútbol: una estampida deja 12 muertos y más de un centenar de heridos El evento que tuvo lugar en el estadio Cuscatlán de El Salvador terminó en tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este sábado la tragedia azotaba el estadio de fútbol Cuscatlán, en El Salvador, al producirse una estampida durante el partido entre el Alianza F.C. y los equipos del Club Deportivo FAS, que disputaban los cuartos de final. Hasta el momento de esta nota se han contabilizado 12 fallecidos y cientos de personas han resultado heridas, según ha informado el gobierno del país. El partido seguía su curso cuando tuvo que ser suspendido tras los hechos. Las primeras informaciones apuntan a que un grupo de personas intentaba entrar al estadio derribando las zonas de seguridad poniendo en peligro la vida de los allí presentes. El estadio de fútbol se llenó de personas con ataques de ansiedad, cuerpos heridos en el suelo y víctimas mortales, en su mayoría hombres, según informó Carlos Fuentes, portavoz de Comandos de Salvamento. Estampida Estampida en El Salvador | Credit: (Photo by Gabriel AQUINO / AFP) (Photo by GABRIEL AQUINO/AFP via Getty Images) La intervención de los servicios médicos fue inmediata y los afectados con mayor gravedad fueron trasladados a los hospitales para ser atendidos. Los aficionados e hinchas que no resultaron heridos o dañados se ofrecieron para ayudar a quienes se encontraban en el piso en malas condiciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La Federación Salvadoreña de Fútbol lanzó un comunicado lamentando las muertes y aseguró que "solicitará de inmediato un informe de lo sucedido y comunicará lo pertinente en el más breve plazo", lee el escrito. Ambos equipos han compartido mensajes de condolencias a las familias de los afectados y han rechazado este tipo de acciones que para nada tienen que ver con la deportividad. "Hoy no existen los colores y por el bien del deporte que a todos nos apasiona, esperamos que esto no vuelva a suceder", publicó el equipo FAS. Por el momento se han cancelado los dos partidos que estaban previstos para este domingo y se ha convocado una reunión urgente de la Comisión de Seguridad de Escenarios Deportivos para estudiar el caso y poder evitar tragedias de este calibre.

Tragedia en el fútbol: una estampida deja 12 muertos y más de un centenar de heridos

