Estudiante universitaria fue encontrada muerta en el río Mississippi. Los detalles del caso El cadáver de una joven estudiante de la Universidad Estatal de Luisiana (LSU) que había sido reportada como desaparecida fue encontrado en las aguas del río Mississippi. ¿Qué pasó? Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Kori Gauthier, una estudiante universitaria de 18 años, fue encontrada muerta en el Río Mississippi. La Universidad Estatal de Luisiana (LSU), donde ella estudiaba, confirmó la triste noticia. Su cadáver fue encontrado sobre las 11 a.m. del martes después de una intensa búsqueda por parte de las autoridades y voluntarios, reportó CNN. La noticia fue devastadora para sus familiares, que tenían la esperanza de encontrarla con vida. El auto de la joven fue encontrado abandonado en un puente cerca del río el 7 de abril. El vehículo fue descubierto después de que otro chofer se estrellara contra el auto vacío y fuera reportado. La billetera y el teléfono celular de Kori estaban dentro del carro, pero la joven no estaba. Los detalles del caso fueron revelados por la policía de Baton Rouge y la policía de LSU, quienes emitieron un comunicado a la prensa. "Esta es una conclusión difícil para todos nosotros", dice el mensaje, añadiendo que si bien todos rezaban por un final menos trágico, esperan que la familia Gauthier encuentre consuelo en haber encontrado los restos de Kori. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kori Gauthier Kori Gauthier | Credit: Twitter "Basado en el rastreo de su teléfono celular, imágenes de video y tras analizar los eventos relacionados a este caso —además de otra evidencia que compartimos con los padres de Kori que no tenemos la libertad de divulgar públicamente por respeto a su privacidad— hemos llegado a la conclusión de que no hubo actividad criminal", aseguran las autoridades. Que en paz descanse.

