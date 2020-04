Las tradiciones latinas que se celebran en Semana Santa Dale una mirada a esta sencilla guía para entender las tradiciones de la Semana Santa. By Andrés Rubiano ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Además de la Navidad, la Semana Santa es tal vez una de las tradiciones religiosas más esperadas en el mundo entero, en especial entre la comunidad latina, debido a sus arraigadas creencias cristianas que suelen pasarse de generación en generación. Desde luego, la Semana Santa tiene un sinnúmero de tradiciones y celebraciones que inician con el Domingo de Ramos y terminan en el Domingo de Resurrección o Pascua. Dale una mirada a este listado que te ayudará a entender algunos de los rituales más reconocidos que tienen lugar durante esta época y el significado religioso que existe detrás de ellos. Image zoom Getty Images Domingo de Ramos El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa y este simboliza la llegada de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Según se asegura, el pueblo de Jerusalén recibió al hijo de Dios con palmas en sus manos, de allí la tradición de que los feligreses asistan a la misa de este día con una hoja de palma. Estas, son luego recolectadas para ser quemadas y sus residuos son usados durante el Miércoles de Ceniza del siguiente año. Image zoom Getty Images Jueves Santo El Jueves Santo es uno de los momentos más especiales para los cristianos dentro de los rituales de la Semana Santa, ya que este día marca el inicio de la llamada Pasión de Cristo luego de la Última cena. Parte de las tradiciones del Jueves Santo incluyen el Lavatorio de pies, que recuerda a Jesús lavando los pies de sus 12 discípulos durante la Última cena. Otro de los rituales que también tiene gran popularidad en Latinoamérica es la llamada Visita de las siete casas, que consiste en visitar los monumentos de siete iglesias diferentes y que han sido creados para la conmemoración de la Semana Santa. Image zoom Getty Images Viernes Santo Este es el día en que se conmemora la muerte de Jesús tras ser crucificado. En múltiples lugares del mundo, se llevan a cabo procesiones en las que se reviven las 14 estaciones del Viacrucis. Durante las eucaristías realizadas en este día se escucha el tradicional “Sermón de las siete palabras”, que según se indica, está basado en las últimas 7 frases que dijo Jesús antes de morir en la cruz. Parte de las tradiciones cristianas adoptadas para este día incluyen el ayuno, el silencio y el reposo como símbolo de respeto ante la muerte del Hijo de Dios. En algunos lugares también se realiza la quema simbólica de muñecos que representan a Judas. Image zoom Getty Images Sábado Santo Es un día de luto y resguardo, es por ello que durante este día no se realizan misas en las iglesias a pesar de que están abiertas para los feligreses. En algunos lugares, se ha convertido en tradición el celebrar la Resurrección de Jesús con eucaristías realizadas en la medianoche del Sábado Santo. Image zoom Getty Images Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua Luego de los días de luto que se guardan tras la muerte de Jesús, el Domingo de Pascua es un día de celebración y de regocijo para los cristianos. Durante la misa de este día, es tradición que el sacerdote encienda el llamado Cirio pascual, que simboliza la llama de la vida y la resurrección de Jesús. En algunos lugares, todos los feligreses asisten a la misa con su propio cirio pascual y luego de que el sacerdote enciende el cirio de la iglesia, esta misma llama es compartida entre todos los asistentes para encender cada uno de los cirios. Advertisement

