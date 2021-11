Trabajadores en Estados Unidos deberán vacunarse antes de enero o hacerse pruebas semanales de coronavirus Según un nuevo mandato de la administración de Joe Biden, la mayoría de los trabajadores en Estados Unidos deberán vacunarse antes del 4 de enero o hacerse pruebas semanales de coronavirus. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La mayoría de los trabajadores en Estados Unidos se verán afectados por un nuevo mandato de vacunación de la administración de Joe Biden. La Casa Blanca fijó el 4 de enero como la fecha límite para que las compañías que tengan más de 100 empleados se aseguren de que sus trabajadores estén vacunados contra el coronavirus. Si no están inmunizados, los empleados deberán hacerse pruebas semanales de COVID-19. El gobierno estadounidense dice que podría multar a estas compañías hasta 14,000 dólares por cada empleado que incumpla.Los trabajadores que no estén completamente vacunados tendrán que cubrir el costo de sus pruebas semanales de coronavirus. A partir del 5 de diciembre, las empresas deberán brindar tiempo libre remunerado para que sus empleados se inmunicen contra el virus y puedan recuperarse de cualquier efecto secundario de la vacuna. Desde el 5 de diciembre, los empleados que no estén vacunados tendrán que usar una máscara en sus centros laborales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Joe Biden Credit: (Anna Moneymaker/Getty Images) Esta orden ejecutiva firmada en septiembre por Joe Biden afecta a unos 84 millones de trabajadores, el equivalente a dos tercios de la fuerza laboral estadounidense, reporta Noticias Telemundo. La Casa Blanca anunció que ampliaría el plazo para que los contratistas federales se vacunen por completo. La fecha límite ya no es el 8 de diciembre, sino el 4 de enero. Reglas más estrictas se aplicarán a otros 17 millones de personas que trabajan en hospitales, hogares de ancianos, y otras instituciones que reciben dinero de los programas Medicare y Medicaid, reporta Univision. Si sus empleados no se vacunan antes del 4 de enero, podrían parar de recibir pagos de Medicare y Medicaid. Estos trabajadores esenciales tendrán que vacunarse y no tendrán la opción de realizarse pruebas semanales como alternativa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Trabajadores en Estados Unidos deberán vacunarse antes de enero o hacerse pruebas semanales de coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.