Empleadas de una guardería arrestadas por aterrorizar a los niños con una máscara de Scream Cinco empleadas de una guardería de Mississippi fueron arrestadas por aterrorizar a los niños a su cargo con una máscara de la película Scream. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daycare worker scaring kids; Empleados de Daycare asustando a los niños Credit: Facebook Las empleadas de una guardería infantil de Mississippi fueron arrestadas luego de que se viralizaran los videos en que aparecen asustando a niños con una máscara de la película Scream. Sierra McCandless, de 21 años; Oci-Anna Kilburn, de 28; Jennifer Newman, de 25; y Shyenne Mills, de 28, fueron acusadas cada una de tres cargos de abuso infantil, según People. Por su parte, Traci Hutson, de 44 años, fue acusada de no denunciar el abuso, de acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Monroe. La agencia Associated Press afirmó que los tres videos en que se pueden escuchar gritos de varios niños fueron filmados en septiembre y octubre de este año. Daycare workers arrested Credit: MONROE COUNTY (5) En las imágenes captadas en el Centro de Aprendizaje y Cuidado Infantil Lil' Blessings en Hamilton se oye a una de las trabajadoras decir mientras usa la máscara: "¿Estás siendo malo? ¿Necesito llevarte afuera?". También se le oye decir antes de ir a otra habitación con niños: "Será mejor que seas bueno". Incluso en uno de los videos otro trabajador se pone la máscara y asusta a los niños mientras estaban almorzando. Sheila Sanders, propietaria de la guardería, dijo al periódico Monroe Journal que no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo en el lugar. "Las personas que hicieron esos actos ya no están con nosotros. Fueron despedidas. Yo no estaba aquí en ese momento y no sabía que estaban haciendo eso. No apruebo eso y nunca lo he hecho. Solo quiero decir que se ha solucionado", afirmó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los cinco trabajadoras fueron arrestadas el jueves. Según la oficina del alguacil, los montos de las fianzas para McCandless y Kilburn se fijaron en $20,000, mientras que las fianzas de Newman y Mills son de $15,000, mientras que el monto de la fianza de Hutson no fue revelado.

