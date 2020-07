¿Trabajadora esencial tuvo que pagar $1,840 tras pedir hacerse una prueba de coronavirus? Los detalles Carmen Quintero, quien trabaja como supervisora en un almacén que distribuye máscaras N-95 en California, recibió una cuenta de $1,840 tras ella pedir hacerse una prueba de coronavirus. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Carmen Quintero trabaja como supervisora en un almacén en California que distribuye máscaras N95, las mismas que ayudan a proteger contra el coronavirus. Al presentar síntomas del Covid-19 —una tos severa y ver que estaba perdiendo la voz— una colega del departamento de recursos humanos le dijo a Quintero que tenía que irse a casa, según reporta KHN (Kaiser Health News). "Me dijeron que no podía regresar hasta que me hiciera la prueba", dijo Quintero, quien debería probar con documentos que no tenía coronavirus. Su doctor primario le recomendó que fuera a la sala de emergencias de un hospital porque su clínica no tenía pruebas de Covid-19. El centro médico Corona Regional queda cerca de su casa en Corona, California, y ahí una enfermera le hizo una radiografía del pecho y examinó su respiración. Sin embargo, el hospital tampoco tenía pruebas de Covid-19 y la enfermera le dijo que fuera al departamento de salud del condado de Riverside. Allí, una profesional de salud pública le dijo un número 1-800 para llamar y hacer una cita para realizarse la prueba. Le dieron una cita para el 7 de abril, más de dos semanas después que llamó. Image zoom Carmen Quintero HEIDI DE MARCO/KHN En el hospital, le dieron una nota del doctor diciendo que no fuera a trabajar por una semana y que se mantuviera aislada en casa si vivía con personas mayores de edad. Quintero vive con su abuela de 84 años y con los padres de su novia— ambos mayores de 65 años— y fue difícil, pero trató de mantenerse alejada de ellos en su hogar para evitar que se contagiaran. Consideró irse sola a un hotel, pero no podía pagar una semana entera de hospedaje. Solo le pagaron tres días de enfermedad y tuvo que tomar vacaciones el resto de la semana que estuvo en casa. Nadie más en su casa se sentía mal, y al ella sentirse mejor, decidió no hacerse el examen de coronavirus el 7 de abril, cuando tenía su cita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego le llegó la cuenta médica. Corona Regional Medical Center le cobró $1,010 y Corona Regional Emergency Medical Associates le cobró $830 adicionales por servicios de sus médicos. Quintero tiene un seguro médico, Anthem Blue Cross, con un deducible anual de $3,500— y no podía creerlo cuando recibió esa factura, ya que pensaba que las pruebas de coronavirus eran gratis. "No creo que esto es justo porque yo fui ahí para que me hicieran un test", dijo. Quintero asegura que su seguro médico Anthem Blue Cross se negó a reducir la cantidad de la factura. Si bien algunos estados ofrecen exámenes gratuitos para descartar la neumonía y la influenza —ya que estas enfermedades se confunden fácilmente con los síntomas del Covid-19— California, donde vive Quintero, no es uno de esos estados. Finalmente, ella se comprometió a pagar $100 al mes hasta pagar la cuenta médica, — $50 al hospital y $50 a los doctores. Quintero llega a casa cada día del trabajo y lava su ropa y se lava las manos antes de acercarse a las otras personas que viven con ella. Si bien el gobierno estadounidense ha prometido a sus ciudadanos que no tendrán que pagar por pruebas de coronavirus, hay que tener cuidado con otros exámenes médicos relacionados que le puedan realizar en salas de emergencia de hospitales, ya que estos no serán gratuitos. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close View image ¿Trabajadora esencial tuvo que pagar $1,840 tras pedir hacerse una prueba de coronavirus? Los detalles

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.