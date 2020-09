400,000 inmigrantes en peligro de deportación tras un fallo judicial a favor de Trump. ¿Qué pasará? Inmigrantes de países como El Salvador, Guatemala y Haití podrían ser forzados a regresar a sus lugares de origen tras fallo de un tribunal en California. ¿Habrá deportaciones? Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Unos 400,000 inmigrantes que residen en Estados Unidos y se han acogido al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) podrían ser obligados a regresar a su lugar de origen luego de que un tribunal de apelaciones fallara que la administración Trump tiene la facultad de poner fin al programa. La decisión de 2-1 de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito con sede en San Francisco, CA, anuló una orden judicial preliminar emitida en el 2018 por el juez Edward Chen, que impedía que el presidente Donald Trump pusiera fin a la protección de inmigrantes de Nicaragua, El Salvador, Haití, Honduras, Nepal y Sudán acogidos al TPS. El TPS, aprobado por el Congreso en los años noventa, brindaba permiso de residencia y trabajo a sus beneficiarios, que huían de conflictos civiles o desastres naturales. La administración Trump buscaba la eliminación del TPS alegando que dichas calamidades ocurrieron hace muchos años y que ya no justifican la existencia del programa. "Esto no quiere decir que la gente será deportada de inmediato. Es una decisión de una corte federal, que obviamente no es la corte más elevada. No es la Corte Suprema", explicó la abogada experta en inmigración Sylvia Cabana a People en Español. "Pero es una decisión que causa impacto. Esto asusta a la gente [y] podría terminar el estatus temporal protegido para el año que viene: el 2021". Image zoom JOSE LUIS MAGANA/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La administración Trump hasta el momento se ha comprometido a mantener el TPS hasta el 5 de marzo del 2021 para cinco de los países afectados y hasta noviembre del mismo año para los nacidos en El Salvador, según The New York Times. De todas formas, Cabana advirtió que hay recursos legales para quienes pudieran ser afectados por cualquier acción de las autoridades migratorias. "Podría haber algún tipo de excepción para los salvadoreños", señaló. "Las personas serían colocadas en proceedings, lo que quiere decir que tendrían que ver a un juez [y] entonces deben conseguir un abogado. Pero muchas de estas [personas] podrían ser elegibles para algo que se llama la cancelación de remoción". --- Si quiere más información sobre el Estatus de Protección Temporal, entre a la página oficial del Departamento de Seguridad Nacional, con servicios en español. Si busca más información puede escribirle a la abogada Sylvia Cabana o visitar su perfil de Twitter: @SylviaCabana

