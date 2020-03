En tiempos de cuarentena, museos y parques nacionales ofrecen recorridos virtuales para combatir el aburrimiento ¿En cuarentena? Gracias a la tecnología, ahora se pueden recorrer una docena de renombrados museos y parques nacionales sin tener que salir de casa. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Durante este tiempo de cuarentenas debido a la crisis sanitaria que se vive a nivel mundial tras el brote de coronavirus, las actividades permitidas se han reducido y hay que hacer uso de la creatividad para combatir el aburrimiento. Seguramente las personas encerradas en casa verán mucha televisión y se pondrán al día con sus series favoritas, pero también podrán instruirse y empaparse de cultura desde sus hogares. De acuerdo a la revista de negocios Fast Company, el sitio Google Arts & Culture se unió a más de 500 museos y galerías alrededor del mundo para ofrecer recorridos virtuales y exhibiciones que todos podrán acceder a través del internet. Así se facilitarán las visitas a los mejores museos del mundo sin tener que salir de casa. Image zoom Entre los museos que participan en esta nueva iniciativa están el Museo Británico de Londres, el Museo Guggenheim de Nueva York, la Galería de Arte Nacional de Washington, D.C., el Museo de Orsay de París, el Museo Nacional de Antropología de México y el Museo J. Paul Getty de Los Angeles, entre otros. También disponibles por internet: la exploración virtual de centros históricos y sitios de patrimonio cultural. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero si la naturaleza es de interés, algunos parques nacionales están haciendo lo mismo y ofrecen tours sobre su clima, historia y terreno por si algún día surge una oportunidad de explorarlos en persona. Por el momento, unos cinco parques participan en estos tours virtuales y se espera que otros se sumen a la lista. ¡A viajar desde casa entonces! Advertisement

