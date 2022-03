Causa conmoción la muerte de un niño de 13 años torturado en su casa en México El niño Jorge Luis Juárez López, de 13 años, fue asesinado la noche del pasado sábado en su casa del municipio mexicano de Xochitlán. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jorge Luis Juárez López Jorge Luis Juárez López | Credit: Internet El niño Jorge Luis Juárez López, de 13 años, fue asesinado el sábado en la noche en su casa del municipio de Xochitlán, en Puebla, México, un terrible suceso que ha causado conmoción en la localidad. Según el diario Milenio, el menor se encontraba solo en su domicilio esperando a que llegaran sus padres, quienes se encontraban trabajando en su taquería. Cuando los padres llegaron a casa, notaron que la puerta se encontraba entreabierta, por lo cual se apresuraron a entrar al domicilio y lo encontraron tendido en el piso, sin vida y sobre un charco de su propia sangre, dicen las informaciones. De acuerdo con La Jornada de Oriente, el padre encontró a su hijo en el piso, "con dos disparos en la cabeza y varias lesiones más". Jorge Luis Juárez López Jorge Luis Juárez López | Credit: Internet Milenio informó además que fuentes aseguraron que "Jorge tenía diversos signos de haber sido torturado por un largo tiempo hasta que sus victimarios decidieron fulminarlo con dos disparos en la cabeza". También dijeron que de la casa fueron robados objetos de valor y dinero en efectivo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Inmediatamente los padres llamaron a las autoridades, quien al llegar al lugar iniciaron una búsqueda de los responsables, aunque hasta el momento no los han encontrado. Familiares y amigos del menor han iniciado una campaña para exigir justicia por su muerte.

