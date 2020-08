Impactante: Captan tornados de fuego en California El raro fenómeno ocurrió en el infierno que ha causado el "Loyalton Fire" que arde con fuerza en las cercanías de Nevada. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El norte del estado de California se encuentra bajo alerta por una nueva ola de incendios forestales que han provocado un increíble y pocas veces escuchado fenómeno: el de tornados de fuego. El raro suceso se reportó en medio de la catástrofe desencadenada por el 'Loyalton Fire', en la frontera con el estado de Nevada. Transeúntes y vecinos de los alrededores captaron espeluznantes videos donde se observan gigantescos torbellinos girando en medio de las llamas. Los reportes de dicho fenómeno comenzaron a caer este sábado, cuando según The New York Times el Servicio Meteorológico Nacional recibió alertas en Nevada y California de los tornados a unas 25 millas al norte de Reno. "No es como el típico tornado cuando ocurre, que una vez que ha pasado todo se despeja y puedes ir a ver qué ocurrió", explicó Dawn Johnson, un meteorólogo de dicha agencia al mencionado diario. "En este caso, hay un incendio enorme ardiendo en el mismo lugar, así que la logística [para investigarlo] es mucho más complicada". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN El extraño fenómeno ocurre cuando se combinan distintas fuerzas, como el viento y el fuego, en condiciones de temperaturas extremas, especialmente en terrenos disparejos y abiertos, como la zona donde se presentaron los tornados de este fin de semana. Esto se suma al infernal calor registrado en Death Valley, también en California, pero en su zona sur, y que es una de las zonas más calientes del planeta. En Death Valley's Furnace Creek el termómetro alcanzó este domingo la casi inconcebible temperatura de 130 grados Farenheit, una cifra récord, incluso para este lugar.

