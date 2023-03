Tornado sacude Mississippi y deja más de una veintena de muertos y decenas de heridos Los equipos de rescate y búsqueda trabajan sin descanso desde primera hora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un nuevo desastre natural, un tornado producido en Mississippi, arrasa dejando, hasta el momento, 23 muertos y decenas de heridos. Así lo ha anunciado la Mississippi Emergency Management Agency (MEMA) este sábado. Además de todas las víctimas mortales y afectados por el suceso, informa de la desaparición de, al menos, otras 4 personas desde las 6:20 a.m., hora local. "Tenemos numerosos equipos de rescate y búsqueda locales que siguen trabajando desde esta mañana", lee el comunicado de la organización en las redes. "Un buen número de equipos están en tierra para asistir a quienes hayan sido impactados", añade el escrito. MEMA ha confirmado que "se espera que los números cambien". Además, aseguró que sus equipos ya tienen un plan de acción en lo que respecta a dar cobijo y comida a los afectados por el desastre. A las 8:05 p.m. del viernes, el Servicio Nacional Meteorológico informó que un tornado estaba aproximándose a la ciudad de Rolling Fork. Los mensajes en las redes de personas encerradas en sus casas e imágenes que mostraban los primeros desastres se multiplicaron. Las autoridades habían pedido precaución a los ciudadanos para que se refugiaran y, bajo ningún concepto salieran a la calle. Finalmente fue confirmado que el tornado sacudió la zona causando graves daños en las localidades de Silver City y Rolling Fork, y que después se dirigía al noroeste, hacia la zona de Tchula. Tornado en Mississippi Tornado en Mississippi | Credit: The Grosby Group Según las primeras imágenes, el impacto del tornado ha sido muy grande. Muchos de los daños han sido mostrados en varios videos en las redes, donde claramente se puede apreciar la devastación producida. Ya no hay pueblo", dijo Brandy Showah, vecino de la localidad, a la agencia Reuters. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La caída de una de las torres eléctricas más importantes de suministro ha dejado más de 68 mil establecimientos sin energía de ningún tipo. "Por favor, pidan para que la mano de Dios ampare a quienes han perdido a familiares y amigos", escribió el gobernador de Mississippi, Tate Reeves.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tornado sacude Mississippi y deja más de una veintena de muertos y decenas de heridos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.