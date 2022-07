Muere el actor Tony Sirico, de la serie Los Soprano El intérprete que dio vida a Peter Paul Gualtieri, fallecía a los 79 años el pasado viernes, tal y como informaron su hermano y el que fuera su representante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El actor de 79 años, Tony Sirico, conocido por su participación en la serie de Los Soprano, fallecía este viernes tal y como informaba desde la plataforma de Facebook su hermano Robert Sirico. "Con gran tristeza, pero con mucho orgullo, amor y buenos recuerdos, la familia de Genaro Anthony "Tony" Sirico desea informarles de su muerte en la mañana del 8 de julio de 2022", lee el escrito publicado. El que fuera su representante durante 25 años, Bob McGowan, también comunicó la noticia y le dedicó unas sentidas palabras. Lo definió como un cliente "muy leal" que "siempre ayudó a quien lo necesitó". Tony Sirico Tony Sirico | Credit: (Photo by Bobby Bank/Getty Images) De momento la causa de su deceso sigue siendo desconocida. Lo que sí es un hecho es que según lo que compartió su hermano, será enterrado en la Basílica de Regina Pacis, en Brooklyn, el próximo 13 de julio. USCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La familia agradece profundamente las numerosas expresiones de amor, oración y condolencias y pide que el público respete su privacidad en este momento de duelo", añadió Robert Sirico. Aunque son muchos los papeles a sus espaldas, uno de los más destacados fue el del mafioso Peter Paul Gualtieri, en la serie Los Soprano. "Me enorgullece decir que hice muchos de mis mejores y más divertidos trabajos con mi querido amigo Tony. Le echaré de menos siempre. Es realmente insustituible, expresó su compañero en dicha producción, Michael Imperioli. Que en Paz Descanse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere el actor Tony Sirico, de la serie Los Soprano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.