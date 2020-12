Close

Novia que fingió tener cáncer para recaudar miles de dólares para su boda irá a prisión Toni Standen fue sentenciada a cinco meses en la cárcel tras fingir ser una paciente de cáncer para recaudar $11,000 para su boda. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una novia en Inglaterra fingió tener cáncer terminal para recaudar $11,000 dólares para su boda. Toni Standen, de 29 años, irá a prisión por sus engañosas acciones, reportó el diario The Sun. El juez dijo durante su juicio que Standen había recibido dinero durante meses y fue obligada a devolverle $2,700 a un empresario que había donado esa suma. En julio del 2017, la mujer compartió un mensaje diciendo que le quedaban solo dos meses de vida porque tenía cáncer. "Se ha esparcido a mi cerebro, a mis huesos, está en todos lados", escribió. Además se rapó la cabeza para lucir enferma. Standen compartió tantos detalles de su enfermedad con sus amigos que nadie dudó de su testimonio. La mujer hasta dio entrevistas a dos periódicos contando su historia. Sus amistades crearon una página de GoFundMe para recaudar fondos para Standen y su pareja, que gracias a ese dinero celebraron una gran boda y se fueron de luna de miel a Turquía. Image zoom Credit: Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su esposo James, de 52 años, fue uno de los engañados. Las amistades de Standen comenzaron a sospechar que les había mentido cuando vieron que la mujer se recuperó 'milagrosamente' y se fue de viaje por Europa. Luego les mintió diciendo que tenía coronavirus, reportó The Sun. Cuando dos amigas la confrontaron, Standen admitió que era todo un engaño. La mujer dijo que temía que su esposo se divorciaría de ella tras enterarse de la verdad. Su pareja la apoyó durante su aparición en la corte, donde fue sentenciada a pasar cinco meses tras las rejas.

