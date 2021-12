Toni Costa ya libre de la Covid-19: ¿pasará Fin de Año con Alaïa y Adamari? A Toni Costa le han llegado buenas noticias, y es que probablemente pueda despedir el año al lado de su pequeña, ya que ha dado finalmente negativo al coronavirus. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todo iba bien con las Navidades de Toni Costa hasta que dio positivo al coronavirus, una noticia que no pudo entristecerlo más solo por la posibilidad de pensarse lejos de su pequeña Alaïa en estas fechas, tan importantes para la familia. Contra todo pronóstico, el bailarín español se las inventó para estar cerca de su niña, y en la noche de Navidad se llegó a la casa de su ex Adamari López y presenció desde la ventana y con sumo cuidado el momento en que Alaïa abría los regalos navideños. ¡Algo realmente emocionante y un acto de amor! "Alaïa fue muy feliz el día de Navidad porque Santa la sorprendió con los regalos que más quería y alguien muy especial estuvo allí desde la ventana, Toni Costa", escribió López en sus redes. Pero a Costa le han llegado buenas noticias, y es que probablemente pueda despedir el año al lado de su pequeña, ya que ha dado negativo al coronavirus, una noticia que lo llena de alegría. "Yo contento porque he dado negativo a la Covid, ya se fue de mi organismo así que estoy contento", anunció el coreógrafo en sus historias de instagram. También brindó consejos a los seguidores, en medio de la gran ola de contagios que está teniendo lugar en estos momentos, para que se alimenten adecuadamente, usen máscara y habló de lo bien que le fue al estar vacunado, ya que el efecto de las vacunas ayuda a atravesar en mejores términos la enfermedad. Aunque ni Costa ni López han hablado de sus planes para Fin de Año, podría ser una posibilidad que el padre, ya libre de la Covid-19, quiera pasarlo con su niña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Días antes de contraer el virus, Costa y López tuvieron una sesión de fotos navideñas junto a Alaïa, lo cual demuestra que a pesar de la separación siguen siendo una familia unida. "Para nosotros es importante seguir cultivando la unión familiar y sabemos que estas fotos son recuerdos para toda la vida. Aprovechamos para desearles a todos una feliz Navidad y nuestros mejores deseos siempre", dijo la presentadora boricua.

