Todo lo que tienes que saber sobre el nuevo teléfono de Google: Pixel 4 By Nohelia Castro El teléfono construido a la manera de Google Pixel 4 es el teléfono hecho a la manera de Google. Su cámara toma la foto perfecta cada vez, incluso cuando está oscuro. El nuevo Asistente de Google te ayuda a hacer cosas como controlar tu teléfono y realizar múltiples tareas entre aplicaciones, solo con tu voz. Pixel 4 también es el primer teléfono con Motion Sense, que te permite usar gestos para hacer las cosas sin tener que tocar tu teléfono.2 Lo mejor de todo es que se basa en el software de Google que conoces y amas, que siempre está mejorando. Apunta y dispara para obtener la foto perfecta El software en Pixel 4 te ayuda a tomar fotos de estudio en cualquier lugar. No hay nada nuevo que aprender y no se requiere edición. Simplemente apunta a lo que desea capturar y tu Pixel te ayudará a obtener una foto fantástica, siempre. La forma rápida de hacer cosas El nuevo Asistente de Google es la manera fácil de controlar tu teléfono y hacer cosas, como buscar en YouTube, compartir fotos y encontrar la mejor pizzería que entrega a domicilio. Es tu propio Google personal, siempre dispuesto a ayudar. Una nueva forma de controlar tu teléfono Pixel 4 tiene gestos rápidos, impulsados ​​por Motion Sense, que te permiten hacer las cosas sin tener que tocar tu teléfono. Es ideal para cuando conduces, cocinas o disfrutas de tus tacos favoritos. Esto significa que puede omitir canciones, posponer alarmas, silenciar llamadas telefónicas, simplemente moviendo tu mano sobre la pantalla. Captura el cosmos Pixel 4 puede tomar una foto de la Vía Láctea con un toque, en el modo Night Sight. Este modo ahora te permite ver en el espacio y capturar las estrellas, y es una de las muchas características que hacen de Pixel una de las mejores cámaras a poca luz de la galaxia. Hermosas fotos, sin importar dónde las tomes Captura colores brillantes, incluso con las fotos que tomas en tus aplicaciones favoritas. Pixel 4 también te permite ajustar el balance de exposición de diferentes partes de las fotos por separado. Un teléfono que funciona tan rápido como tu Pixel 4 es rápido y sensible. Pixel Neural Core es el motor personalizado que potencia funciones como Motion Sense, desbloqueo facial y el Asistente de Google. También es lo que potencia las funciones útiles de la cámara, como Top Shot y Frequent Faces. PIxel 4 viene con un 50% más de RAM, para una ágil experiencia del usuario. Perfección en la pantalla Experimenta tu contenido en la dinámica pantalla OLED Smooth con capacidad de 90 Hz de Pixel.4 Se ajusta automáticamente entre 60 y 90 Hz para una mejor visualización y una experiencia óptima de la batería. La tecnología Ambient EQ ayuda a mejorar tu experiencia visual en función de tu entorno. Una batería adaptable que dura todo el día Con la batería de Pixel para todo el día, puede permanecer desconectado. Aprende tus aplicaciones favoritas y reduce la energía consumida por las que rara vez usas. Haciendo más. Preocupándote menos Pixel viene con 3 años de actualizaciones de seguridad y sistema operativo, acceso a los servicios de seguridad avanzados de Google y el chip de seguridad Titan M personalizado para ayudar a proteger tus datos más confidenciales.

