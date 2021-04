Tiroteo en supermercado en Long Island deja un muerto y dos heridos Las autoridades están buscando a un hombre armado que abrió fuego en una oficina de un supermercado Stop & Shop. Las autoridades han arrestado a un sospechoso. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En medio de una ola incesante de tiroteos como el que dejó 10 muertos en Boulder, CO, un hombre armado que mató a tiros a una persona e hirió a otras dos en la oficina de una cadena de supermercados en Long Island, NY Según el New York Post, el hecho ocurrió en una sucursal de Stop & Shop ubicada en West Hempstead alrededor de las 11:20 a.m. La persona de interés fue identificada como Gabriel Dewitt Wilson, de 31 años, quien fue arrestado horas después a dos millas del lugar de los hechos. El comisionado de policía del condado de Nassau, Patrick Ryder, dijo en una rueda de prensa que un empleado de 49 años murió y que los dos heridos estaban "conscientes y alertas. Ambos fueron trasladados al hospital y están cooperando con la policía. Sus nombres aún no han sido revelados. NBC Nueva York informó que el sospechoso entró a un área de las oficinas del piso de arriba de la tienda vestido de negro y que tenía una "pistola pequeña" que usó para disparar a los presentes. Luego huyó del lugar y fue visto por última vez con una sudadera, una gorra de béisbol y una máscara de color negro. Gabriel Dewitt Wilson es el nombre del sospechoso identificado por las autorides en el tiroteo en Shop & Shop Credit: Nassau County PD; Google Maps Según la policía del condado de Nassau, Wilson supuestamente tiene algún tipo de vínculo con el supermercado. Creen que es un exempleado o que trabajaba actualmente en la tienda. El motivo es aún desconocido y está bajo investigación. Las autoridades pidieron la colaboración ciudadana para dar con el paradero de Wilson, quien había sido visto por última vez en dirección oeste en Hempstead Turnpike. "No se acerque si lo ve; llame al 911 de inmediato", advirtió la policía del condado de Nassau. "Si tiene cualquier información sobre esta persona de interés, llame a Crime Stoppers del condado de Nassau al 1-800-244-TIPS (8477)". ABC 7 reveló que Wilson tiene historial de problemas mentales y que en 2006 fue arrestado por agresión en el condado de Baltimore. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, lamentó la tragedia y se unió al dolor de las víctimas y sus familiares. "Rezo por las víctimas y mi corazón se rompe por sus familias y seres queridos", escribió en su Twitter.

