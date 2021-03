Tiroteo en supermercado de Boulder, Colorado, deja saldo de 10 muertos. Los detalles ¿Quién fue el responsable de esta masacre? Las autoridades tienen en custodia a un sospechoso de 21 años. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A menos de una semana del asesinato a tiros de ocho personas de origen asiático en Georgia, este lunes se produjo otro tiroteo donde 10 personas perdieron sus vidas después de que un hombre armado entró en un supermercado y comenzó a disparar al azar en Boulder, Colorado. La jefa del Departamento de Policía de Boulder, Maris Herold, informó que entre los fallecidos se encuentra el agente de la policía, Eric Talley, de 51 años, un veterano de 11 años de la fuerza policial que acababa de realizar una compra en el supermercado King Soopers, ubicado cerca de una zona universitaria a unos 50 kilómetros al noroeste de Denver. Según reportes de CNN, el tiroteo ocurrió a eso de las 2:30 p.m., hora local. A esa hora, la policía comenzó a recibir llamadas sobre disparos en la tienda y la presencia de una persona armada con un rifle. "Tengo que contarles la acción heroica de este agente [Talley] cuando respondió a la escena. A las 14:30 horas, la Policía comenzó a recibir llamadas telefónicas sobre disparos en la zona", continuó Herold. "Una llamada telefónica sobre una posible persona con un rifle. El agente Talley fue el primero en llegar y recibió un disparo mortal". En una rueda de prensa la mañana del martes, Herold reveló los nombres de los otros fallecidos: Denny Strong, de 20 años; Nevin Stanisic, de 23; Ricky Olds, de 25; Tralona Bartkowiak, de 49; Suzanne Fountain, de 59; Teri Leiker, de 51; Kevin Mahoney, de 61; Lynn Murray, de 62; y Jody Waters, de 65. Tiroteo en Colorado Image zoom Credit: Chet Strange/Getty Images Según Herold, tras responder a las llamadas de emergencia, agentes de la ley se encontraron con el sospechoso de la masacre, quien resultó herido durante un intercambio de disparos. El hombre, quien fue llevado a un hospital del área y se encuentra en condición estable, fue identificado como Ahmad Alissa, de 21 años. Alissa enfrenta cargos de 10 homicidios en primer grado y será trasladado a la cárcel del condado de Boulder, agregó Herold. Las autoridades están realizando una investigación exhaustiva sobre los antecedentes de Alissa, que ha vivido en Estados Unidos la mayor parte de su vida, según reportó el diario The Denver Post. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un vídeo grabado por un testigo, identificado como Dean Schiller, muestra el momento en que agentes de la policía escoltaron a un hombre esposado de la escena del crimen—presuntamente Alissa—que iba ensangrentado y parcialmente desnudo.

Share options

Close Login

View image Tiroteo en supermercado de Boulder, Colorado, deja saldo de 10 muertos. Los detalles

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.