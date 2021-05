Cuatro latinos están entre las víctimas de un tiroteo en San José, California. Los detalles aquí. Detalles del tiroteo en San José, California, que terminó con nueve vidas, incluyendo la de cuatro hispanos. ¿Quién es el hombre acusado de la matanza? Por Lena Hansen Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Samuel Cassidy, de 57 años, ha sido identificado como el responsable de un tiroteo en San José, California que acabó con las vidas de nueve personas, incluyendo cuatro hispanos. Laurie Smith, alguacil del condado de Santa Clara, dijo a The Associated Press que el hombre se quitó la vida de un disparo. El incidente ocurrió en un edificio de la Autoridad de Transporte Del Valle de Santa Clara (VTA). No hay heridos, solo 9 fallecidos. "Quería metódicamente matar a gente", dijo Smith. "Es lo único que se me ocurre". Según Smith, el atacante eligió a sus víctimas, diciéndole a una de las personas presentes: "a tí no voy a balearte" y perdonándole la vida. Samuel Cassidy era empleado de la VTA desde el 2012, trabajando como mecánico y luego como trabajador de mantenimiento a las subestaciones. El tiroteo acabó con las vidas de operarios de autobuses y trenes ligeros, mecánicos, linieros, y un superintendente adjunto, reporta Telemundo. Según las autoridades, los cuatro latinos que fallecieron son: Paul Delacruz Megia, de 42 años; Adrián Balleza, de 29; José Dejesús Hernández III, de 35; y Timothy Michael Romo, de 49. También murieron en el tiroteo: Taptejdeep Singh, de 36; Michael Joseph Rudometkin, de 40; Abdolvahab Alaghmandan, de 63; Lars Kepler Lade, de 63; y Alex Ward Fritch, de 49 años. Valley Transportation Authority (VTA) light-rail yard mass shooting - San Jose tiroteo Credit: Philip Pacheco/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Valley Transportation Authority (VTA) light-rail yard mass shooting - San Jose tiroteo Credit: Philip Pacheco/Getty Images "Paul era un maravilloso marido y padre que estaba lleno de amor, bromas, energía para la vida y siempre dispuesto a nuevas aventuras. Atesoro todos nuestros recuerdos. Dios se lo llevó demasiado pronto y haría cualquier cosa por tener un último abrazo y despedida. Extrañaré tener a mi mejor amigo a mi lado. Te amo, siempre", expresó en un comunicado Nicole Yamada, la esposa de Delacruz Megia. Paul Megia tenía tres hijos — Nate, Gavin and Avery. Por su parte, Adrián Balleza era casado y tenía un hijo pequeño. La exesposa de José Dejesús Hernández III lo describió a NBC News como un hombre entregado a Dios, a quien le gustaba ayudar a otras personas. Timothy Michael Romo había trabajado por VTA por 20 años, y su padre había sido jefe de la policía y alcalde de Greenfield, reporta PEOPLE. 9 victims killed in the VTA railyard mass shooting San Jose Credit: Facebook/Valley Transportation Authority Cassidy era una persona muy callada, según sus vecinos. Su exesposa, Cecilia Nelms, dijo a NBC News: "Era muy educado, callado. Era amable con la gente, pero muy distante. En realidad, nunca quiso conectar con nadie". Según Nelms, hace más de una década su exmarido había amenazado con matar a gente de su trabajo. "Nunca le creí, y nunca ocurrió. Hasta ahora", dijo Nelms. Una exnovia, que pidió que no se revelara su identidad, dijo a NBC News que Cassidy "no era mentalmente estable". La mujer dijo que él se enojó cuando ella se negó a casarse con él después de ser novios por seis meses en el 2008, tras conocerse en una aplicación para citas por internet. "Estaba muy enojado, gritaba y vocifereada", dijo, recordando que Cassidy le robó un carro a ella y luego se lo devolvió con varias partes rotas. Esta exnovia lo describió a The Associated Press como volátil y violento, y alguien que bebía alcohol en exceso. Además dijo que Cassidy la forzó a tener relaciones sexuales con él cuando él estaba borracho.

