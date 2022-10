Tiroteo mortal en Dallas deja dos fallecidos en un hospital El responsable fue disparado por un agente del Sistema de Salud Metodista donde se produjeron los disparos y actualmente está ingresado en otro hospital. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El sábado por la mañana un individuo disparó con un arma de fuego en el interior del Centro Médico Metodista de Dallas dejando dos víctimas mortales, ambos empleados del hospital, según informó la policía. El hombre, por el momento no identificado, disparó a sangre fría a los dos trabajadores. Poco después, un oficial de policía del centro médico se enfrentó al tirador y le hirió de un tiro. En el suelo y malherido, fue detenido, estabilizado y llevado a otro hospital. Tiroteo en Dallas Tiroteo en Dallas | Credit: (Photo by Mike Stone/Getty Images) Tras lo sucedido, el Sistema de Salud Metodista lanzó un comunicado para mostrar su dolor ante la pérdida de sus compañeros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La familia del Sistema de Salud Metodista está desconsolada por la pérdida de dos de nuestros queridos miembros del equipo", lee el escrito. "Nuestras oraciones están con nuestros compañeros de trabajo perdidos y sus familias como así como a toda nuestra familia metodista. Apreciamos el apoyo de la comunidad durante este momento difícil". Por el momento se sabe que las víctimas fueron dos enfermeras de maternidad, pero no hay más información desarrollada sobre el caso y la investigación, según la policía de Dallas, continúa su curso.

