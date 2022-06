Después de Uvalde, nuevo tiroteo en un hospital de Tulsa deja 5 víctimas mortales Representantes policiales han confirmado el fallecimiento de estas personas entre las que se encuentra el tirador, quien aseguran podría haber cometido suicidio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se cumple una semana de la masacre en una escuela de primaria en Uvalde, Texas, un nuevo episodio de violencia sacude el país. Esta el escenario ha sido el hospital Sant Francis, en Tulsa, Oklahoma. Cerca de la medianoche del miércoles el sospechoso llegaba a las inmediaciones del lugar para abrir fuego con dos armas, un rifle y una pistola, según apuntan fuentes policiales. El agresor, de quien aseguran podría tener entre 35 y 40 años, acabó con la vida de 4 personas y ha dejado un "escenario catastrófico", señaló el subjefe de la policía de Tulsa, Eric Dalgleish. "Hay cuatro personas que fallecieron, tenemos el tirador que está muerto y creemos que se suicidó", añadió. Tiroteo en Tulsa Tiroteo en un hospital de Tulsa | Credit: (Photo by J Pat Carter/Getty Images) TIroteo en hospital de Tulsa Tiroteo en el hospital Sant Francis de Tulsa, Oklahoma | Credit: (Photo by J Pat Carter/Getty Images) A diferencia de lo sucedido en Uvalde y la tardanza en intervenir de los oficiales, en esta ocasión la actuación policial fue inmediata. Las autoridades del lugar informaron que su llegada fue apenas entre tres y cuatro minutos después de que se produjese el tiroteo, lo que pudo evitar que hubiera más víctimas mortales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En declaraciones recogidas por la agencia Reuters, Dalgleish respondió a las preguntas sobre la revisión de sus protocolos, especialmente después de la actuación tardía de los oficiales en Uvalde. "Creo que eso está probablemente fresco en la mente de todos... Diré que Tulsa revisa ese tema regularmente. Estoy muy contento con lo que sabemos hasta ahora con respecto a la respuesta de nuestros oficiales", comentó al respecto. Este es el tercer caso tiroteo producido en Estados Unidos en menos de 20 días. Primero en un supermercado de Búfalo, donde fallecieron 10 personas, y posterior mente en Uvalde, con la muerte de 19 niños y dos maestras.

