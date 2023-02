Un periodista y una niña de 9 años mueren en un tiroteo en Florida El asesino se había ido de la escena del crimen tras haber disparado horas antes, pero regresó dejando dos muertos más y varios heridos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un vecindario de Orlando, Florida, ha sido el marco de dos tiroteos en apenas horas de diferencia que ha dejado tres víctimas mortales y dos personas en estado grave en el hospital. Entre los fallecidos se encuentran una niña de 9 años y un periodista, ambos abatidos poco después de las 4 de la tarde. El responsable de los hechos se dirigió al coche donde se encontraban el reportero y su camarógrafo, disparándoles de lleno. El primero moría y el segundo lucha por su vida. Trabajaban para Spectrum News 13 y estaban en el lugar cubriendo justamente un tiroteo horas antes provocado por esa misma persona. Tras este ataque que dejaba heridas a las dos personas en el coche, el sospechoso se dirigió a una casa apenas un bloque de distancia y disparó a sangre fría a una madre y su hija. Tiroteo en Florida Tiroteo en Florida | Credit: (Ricardo Ramirez Buxeda/Orlando Sentinel/Tribune News Service via Getty Images) La pequeña de 9 años moría, mientras su progenitora era atendida de urgencia por el impacto de bala. Ella y otras de las víctimas de los disparos continúan en un estado crítico en el centro médico. Sus identidades no han sido reveladas aún por las autoridades. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que sí se ha confirmado por las autoridades es que el supuesto culpable de estos hechos fue detenido en el momento. Todo se remonta a la mañana del miércoles. Sobre las 11:00, el Sheriff del Condado de Orange, John Mina, daba a conocer la trágica muerte de una mujer en sus 20 que había sido disparada en el interior de su coche. Tiroteo Joven responsable del tiroteo | Credit: (Photo by Orange County Sheriff's Office via Getty Images) Unos ataques que no terminarían ahí y provocarían una nueva tragedia horas más tardes. Mina ha identificado al sospechoso como Keith Melvin Moses, de 19 años. Las autoridades desconocen por qué el joven hizo lo que hizo y si tenía conexión alguna con las víctimas. Cuando Moses fue detenido tenía un arma de fuego en su posesión, lo que apunta, según el Sheriff, a que los asesinatos sean de su autoría.

