Empleado de Walmart mata a seis personas en tiroteo dentro de la tienda donde trabajaba en Virginia La balacera el martes, en la cual al menos cuatro personas también resultaron heridas, tuvo lugar minutos antes de que la tienda cerrara sus puertas a las 11 p.m. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Walmart attack virginia Credit: Yasin Ozturk/Anadolu Agency via Getty Images El gerente de un Walmart Supercenter en Virginia abrió fuego el martes en la noche en la tienda en la que trabajaba dejando un saldo de seis muertos y al menos cuatro personas heridas. El atacante, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades, se suicidó con la misma arma que utilizó en la masacre, según han reportado varios medios de prensa como NPR. La policía llegó a la escena a las 10:14 p.m. del lunes, dos minutos después de que el servicio de emergencia del 911 recibiera la primera llamada sobre el tiroteo. En estos momentos, al menos cuatro personas heridas dentro de la tienda de Walmart en Chesapeake están siendo tratadas en el Hospital General de Norfolk, pero sus condiciones de salud no han sido difundidas por las autoridades. Mark Solesky, jefe de policía de Chesapeake, dijo en una conferencia de prensa el miércoles en la mañana que la identidad del pistolero se mantendría oculta hasta que se notifique a sus familiares, pero afirmó que se trataba de un empleado de la tienda. Solensky agregó que se creía que el hombre portaba una sola pistola y actuó solo. Imagen referencial Imagen referencial | Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Walmart tuiteó que estaban "conmocionados por este trágico evento". Asimismo, el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, dijo en un tuit que "los actos atroces de violencia no tienen cabida en nuestras comunidades". Por ahora las autoridades desconocen la causa del tiroteo, que tiene lugar solo tres días después del lamentable incidente que tuvo lugar en un club gay en Colorado, donde un hombre armado abrió fuego dejando 5 muertos y 19 heridos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Empleado de Walmart mata a seis personas en tiroteo dentro de la tienda donde trabajaba en Virginia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.