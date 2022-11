Tiroteo en club gay de Colorado deja múltiples muertos y heridos Un tiroteo en el club gay Q de Colorado Springs ha dejado al menos 5 muertos y 18 heridos. Los detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LGBTQ Credit: Getty Images Un club gay en Colorado fue el blanco de un tiroteo la madrugada del domingo 20 de noviembre. Un hombre armado abrió fuego en el club Q de Colorado Springs, un lugar de encuentro para la comunidad LGTBQ+. Hasta ahora se han reportado 5 muertos y 18 heridos. La teniente Pamela Castro de la policía de Colorado Springs revela que recibieron una llamada a las 23:57 de la noche sobre el tiroteo masivo, reporta Univision. El sospechoso resultó herido y está recibiendo atención médica. No se sabe si el atacante fue baleado por la policía. El atacante de 22 años ha sido identificado como Anderson Lee Aldrich, reporta CNN. Adrian Vásquez, jefe de la policía de Colorado Springs, revela que el agresor usó un rifle en el tiroteo, y se encontraron otras dos armas de fuego en la escena. Según Vásquez, al menos dos personas en el club confrontaron al atacante, evitando más muertes. El portavoz del Departamento de Bomberos de Colorado Springs, Mike Smaldino, informó que 34 agentes y 11 ambulancias respondieron a esta emergencia. El FBI se ha involucrado en la investigación del caso. Colorado Springs Colorado Springs | Credit: Getty Images/ Jacob Boomsma SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No se ha revelado aún el motivo del ataque. La tragedia trae amargos recuerdos del tiroteo en el club gay Pulse de Orlando, Florida en el 2016, que cobró 49 vidas. "El Club Q está consternado por el absurdo ataque a nuestra comunidad", dice un mensaje en su página de Facebook. "Agradecemos las rápidas reacciones de clientes heroicos que redujeron al atacante y pusieron fin a este ataque de odio", añade el comunicado.

