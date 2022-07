Un tiroteo en el centro de Orlando tras una gran pelea deja 7 heridos Siete personas resultaron heridas al desatarse una gran pelea que terminó con un tiroteo en el centro de Orlando en una concurrida zona de bares y restaurantes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jefe de policía de Orlando Jefe de policía de Orlando | Credit: Twitter Al menos siete víctimas por disparos fueron hospitalizadas el domingo después de un gran enfrentamiento en el centro de Orlando, Florida. La pelea estalló en la madrugada del domingo 31 de julio, según dijo el jefe de policía de Orlando, Eric D. Smith. El agente informó en una conferencia de prensa que el hecho ocurrió a aproximadamente a las 2 a.m. ET en Wall Street Plaza y South Orange Avenue, cuando una persona involucrada en la pelea sacó un arma y disparó contra la muchedumbre. "Estalló una gran pelea en el lugar, una de las personas involucradas disparó contra la gente que allí se encontraba. Hay seis personas heridas de bala. No tenemos al sospechoso en este momento. Estamos en la parte inicial de la investigación", detalló Smith. Además, pidió colaboración ciudadana para dar con el atacante. "Por favor, si alguien tiene información que llame al 911", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El jefe de policía habló inicialmente de seis víctimas en la rueda de prensa, luego la policía precisó en sus redes sociales que son siete los heridos. Seis de ellas fueron trasladadas al Centro Médico Regional de Orlando y la séptima Advent Health y las autoridades dijeron que estaban en condición estable. "Se espera que las víctimas sobrevivan", dijo el oficial. "El Departamento de Policía de Orlando está comprometido con garantizar la seguridad de nuestros residentes, negocios y visitantes. Hemos aumentado las medidas de seguridad y los recursos en el área y ya estamos buscando aumentar aún más esos recursos y medidas de seguridad. Además, estamos trabajando con negocios en el área para ver si hay videos del incidente", finalizó.

