Tiroteo en un centro comercial de Estados Unidos el día antes de Navidad Un joven de 19 años ha muerto en Minnesota, en el Mall of America, el centro de entretenimiento y compras más grande del país. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un joven de 19 años ha fallecido este viernes en un tiroteo producido tras un fuerte altercado en el centro comercial Mall of America, de Minnesota, el más grande de la nación. Así lo daba a conocer el jefe de policía, Booker Hodges. Poco antes de las 8 de la noche, los oficiales escucharon disparos en la primera planta donde se encuentra la tienda Nordstrom. Cuando llegaron al lugar, encontraron a un hombre lanzando múltiples disparos. A pesar de las medidas tomadas para evitar una mayor catástrofe, hubo una víctima mortal y algún que otro herido ya fuera de peligro. Emergency Police car Credit: Getty Images Las investigaciones policiales apuntan a un altercado esa misma tarde del viernes entre un grupo de personas. El video de la tienda muestra cómo uno de ellos sacó el arma y disparó a bocajarro a la víctima. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estamos ante un incidente donde si alguien decide sacar un arma y disparar a alguien sin ningún tipo de respeto por la vida humana, todavía no sé qué podemos hacer para evitar eso", dijo Hodges en rueda de prensa. The Mall of America está en downtown Minneapolis y cuenta con más de 500 tiendas, más de 50 restaurantes, docenas de atracciones y dos hoteles, entre otros lugares, según sus dueños. La investigación sigue su curso al igual que la búsqueda del motivo que llevó al asesino a abrir el fuego.

