Tips de Rodrigo Garduño, de 54D, para llegar en forma al verano 4 recomendaciones imperdibles de Rodrigo Garduño, de 54D, para que llegues en tu mejor forma al verano. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El invierno y la primavera de este año han traído muchos cambios a nuestros estilos estilos de vida debido a la pandemia generada por el COVID-19, pero esto no significa una carta abierta para que lleguemos al verano totalmente fuera de forma. Hacer ejercicio en casa se ha convertido en una de las formas más efectivas para mantener un balance en nuestras vidas durante estos difíciles momentos que afronta el mundo. Es por esto que hablamos con el reconocido entrenador mexicano Rodrigo Garduño, fundador de 54D y exfutbolista profesional, quien nos compartió sus tips para poder estar en la mejor forma posible ahora que se acerca la temporada de sol en Estados Unidos. Revolución del fitness en las redes Desde el inicio de la cuarentena, Garduño se ha transformado en toda una sensación en las redes sociales luego de que junto a su amigo Rodrigo de Ovando, Head Coach de los entrenadores de 54D, decidieran realizar rutinas diarias, en vivo y de forma gratuita por Instagram. Poco a poco sus rutinas fueron sumando miles y miles de seguidores a diario, llegando a tener más de 35 mil persona conectadas en vivo durante sus transmisiones. Tal ha sido su popularidad, que múltiples personalidades del mundo del espectáculo y del deporte también se conectan a diario desde sus casas para participar de las exigentes sesiones de ejercicio. Adriana Lima, Gaby Espino, Laura Posada, Daniela Ospina, Fonseca, Juan Guillermo Cuadrado, Blaise Matuidi, Fabián Vargas y Juan Fernando Quintero son tan solo algunos de los nombres de estrellas que no se pierden las rutinas de este par de exfutbolistas mexicanos, quienes sin duda alguna, se convirtieron en los nuevos reyes del fitness en Estados Unidos. Dale una mirada a las recomendaciones que nos dio Rodrigo Garduño para que llegues en tu mejor forma al verano: ¡Disciplina! Image zoom Ejercicio en casa Getty Images “Ser disciplinados, tener motivación y contar con verdadero compromiso para ejercitarse y mantenerse en forma”, dice Rodrigo, quien también ha hecho famoso su eslogan de “la disciplina no hace negociaciones”. Comer en balance Image zoom Vegetales Getty Images Desde luego, una dieta en balance siempre será clave para mantenerse en forma y también fue una de las recomendaciones que nos dio Garduño. “Tener una dieta basada en vegetales como espárragos, apio y brócoli para generar fibra, combinada con proteína de buena calidad como pescado, pechuga de pavo, huevo o fibra”. A moverse El tip más importante de Rodrigo: “entrenar con nosotros desde mi cuenta de Instagram (@ro54d) de lunes a sábado a las 11:00 a.m. (hora del este) y (10:00 a.m. hora de México y Colombia), para mantenerse activos en casa. Cada sesión comienza con un calentamiento, seguido de 30 minutos de ejercicios HIIT (High Intensity Interval Training o en español, Intervalos de Entrenamiento de Alta Intensidad), finalizando con ejercicios de estiramiento y recuperación. ¡No te preocupes! Si el horario de las rutinas en vivo no se acomoda a tu día, luego de que la transmisión termina, en la cuenta de Instagram de Rodrigo se publica la rutina de cada día. Así que la puedes realizar en cualquier momento que se ajuste a tu agenda. ¡No hay excusa! Cambio de hábitos Image zoom Ejercicio en casa Getty Images Dentro de los tips para estar en forma que nos compartió este querido exjugador profesional de fútbol, también incluyó algunos hábitos que debemos borrar de nuestro diario vivir: Comer azúcares y harinas refinadas. Consumir carnes rojas con grasa. Tener pretextos de tiempo, dinero o espacio para transformar tu calidad de vida mediante la modificación integral de hábitos de alimentación y de entrenamiento. Para conocer un poco más sobre Rodrigo Garduño y cómo está transformando la vida de miles de personas por medio del ejercicio, puedes seguir sus cuentas oficiales de redes sociales o visitar la página web de 54D.

