Tips para tener un gatito saludable y feliz Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gato Credit: Getty Images No hay duda de que los gatitos son mascotas excepcionales y con su cariñosa personalidad es imposible no caer rendidos de amor por ellos. Sabemos que adoras a tu gatito, así que te compartimos algunos tips que los expertos recomiendan para que tu peludito disfrute a plenitud de sus siete vidas. Empezar galería Amor felino Gato Credit: Getty Images ¿Son los perritos los mejores amigos del hombre? Seguramente los amantes de los gatitos podrían tener miles de argumentos para debatirlo y no es para menos, ya que los felinos han demostrado también ser mascotas que aman incondicionalmente. Si estás pensando en traer a un gatito a tu vida, estas recomendaciones expertas te ayudarán a darle una vida saludable y feliz a tu peludito. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio En manos expertas <p>Invitamos a la veterinaria colombiana María Alejandra Mejía, quien es experta en felinos, para que nos compartiera algunos tips que te ayudarán a cuidar a tu gatito de la mejor forma. ¡Toma nota! </p> Invitamos a la veterinaria colombiana María Alejandra Mejía, quien es experta en felinos, para que nos compartiera algunos tips que te ayudarán a cuidar a tu gatito de la mejor forma. ¡Toma nota! 2 de 10 Ver Todo Chequeos rutinarios Gato Credit: Getty Images Es muy importante que tu gatito visite al veterinario para realizarse chequeos y exámenes rutinarios y así asegurarse de que todo esté bien con su salud. "Si es un cachorro debe ir a chequeos constantemente para mirar las vacunas … Si es un gatico joven y estable, los chequeos se deben realizar una vez al año", nos explica nuestra invitada, enfatizando en lo vital que son las visitas al veterinario debido a que los felinos tienden a ocultar los síntomas de enfermedades. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Pon atención a su comportamiento Gato Credit: Getty Images Presta mucha atención a señales que pueden alertarte de que algo esté pasando con la salud de tu felino. Si notas cambios en su comportamiento, tiene diarrea, vómito o sientes que está decaído es importante que busques ayuda de un profesional inmediatamente. "Mira si están cumpliendo sus necesidades: si están tomando agua, si comen bien, si orina y defeca, si de pronto tiene tos, estornudos, secreción en sus ojitos … es algo muy importante para tener un gatito saludable", nos explica la experta. 4 de 10 Ver Todo Su lugar favorito Gato Credit: Getty Images Según nos comparte la veterinaria María Alejandra, una de las mejores inversiones que puedes hacer para la comodidad y felicidad de tu felino es comprar un gimnasio. "Un lugar que le pueda brindar altura, juego y ejercicio. Los gatos aman las alturas y los rascadores. Es muy importante tener rascadores para evitar que dañen los muebles de la casa". 5 de 10 Ver Todo Cuidado con los cambios abruptos gato Credit: Getty Images Cada gatito tiene su personalidad única, pero algo que todos parecen tener en común es no adaptarse fácilmente a los cambios repentinos, como lo explica la experta. "Evita hacer cambios abruptos, porque el gato es neofóbico. ¿Qué quiere decir eso? No les gustan los cambios, no les gusta lo nuevo por lo general". 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Juega con ellos gato Credit: Getty Images Es muy común asumir que a los gatos les encanta ser independientes y que no necesitan de interacción con sus papás felinos, pero en realidad, la mayoría de gatitos disfrutan muchísimo de aquellos momentos de juego con sus humanos. Además, el permitirte estos momentos de diversión con tu mascota ayuda a crear una mejor conexión con ellos, según nos explica la doctora Mejía. 7 de 10 Ver Todo Mantén su arenita siempre limpia Gato Credit: Getty Images Los gatos son animales muy pulcros, por lo que es importante que crees rutinas de limpieza de su arena en la mañana y la noche. La recomendación de nuestra invitada es elegir una bandeja amplia, con arena que aglomere y que no sea de olores muy fuertes. 8 de 10 Ver Todo Comida y agua fresca Gato Credit: Getty Images Brindarles siempre alimento y agua fresca es un elemento que les ayuda a tener tranquilidad. Además, la experta recomienda el uso de recipientes de comida de metal, cerámica o vidrio y el uso de fuentes de agua para gatos. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio La palabra final Gato Credit: Getty Images No hay duda de que la llegada de un gatito al hogar es emocionante, pero también trae consigo nuevas responsabilidades. Lo más importante es que disfrutes del cariño y la compañía de tu peludito, al mismo tiempo que cuidas su bienestar. "Tener esos recursos de alimento, juego, interacción, lugares en donde puedan esconderse y siempre tener el tema de salud bajo control", concluye nuestra invitada sobre los pilares esenciales que le permitirán a tu gatito llevar una vida feliz. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Tips para tener un gatito saludable y feliz

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.