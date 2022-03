Cómo mejorar tu nutrición para estar más saludable: los consejos del nutricionista José Fernández El reconocido nutricionista José Fernández nos da importantes recomendaciones para que te alimentes de una mejor forma. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una buena nutrición es uno de los aliados indispensables para tener una vida más saludable. Comer de una forma balanceada es tal vez la recomendación más importantes que dan los expertos en salud para prevenir enfermedades, especialmente entre la comunidad latina de Estados Unidos, la cual está en mayor riesgo de sufrir de padecimientos como la diabetes y afecciones cardiacas. Desde luego, nadie mejor para darnos algunos consejos y tips para mejorar nuestra alimentación que el querido entrenador y nutricionista José Fernández, quien se ha transformado en uno de los expertos en el tema más influyentes y seguidos por los latinos en las redes sociales. José Fernández Credit: Darren Abate/Invision for People Espanol/AP Images Para el puertorriqueño, uno de los principales problemas en cuanto a la nutrición de la comunidad hispana es que culturalmente nuestra alimentación tiene un desbalance en las cantidades y las porciones de carbohidratos que consumimos durante el día. "Mucha gente se está enfermando por hacer lo incorrecto", aseguró Fernández en conversación con People en Español. Una de las principales recomendaciones que nos comparte es aprender a tener una proporción adecuada en los alimentos que incluimos en nuestras comidas principales. "En los carbohidratos, el 90% de las mujeres necesitan media taza de arroz, media taza de quinoa o media taza de pasta. Los hombres necesitamos una taza. Si es una papa mediana para un hombre, (entonces) una papa mediana para una mujer", explica el experto, añadiendo con una sonrisa: "El plato gigante que me daba mi abuela no es una taza, ahí hay tres tazas, hay tres papás y hay un plátano maduro con queso en el medio". "Proteína y vegetales, mi gente no se estresen, coman una porción normal con la que ustedes queden satisfechos. Disfruten la vida, teniendo un poquito más de responsabilidad y pensando un poquito más en nuestra salud … en los vegetales y en las ensaladas lo que tú quieras, cuenta libre", complementa la estrella de la redes sociales sobre las porciones que debemos incluir en nuestras comidas. Woman eating salad Credit: Getty Images Otro de los temas en los que hace énfasis es la falta de autorregulación en cuanto a lo que consumimos y el número de veces que comemos durante el día. "Lo que debemos de aprender primero es a organizarnos. ¿Cómo? Número uno, tenemos que aprender a desayunar, tú no puedes vivir con una taza de café y salir. Necesitamos desayunar, nuestro huevito, con nuestra tortilla, con nuestra arepa o con nuestra papa. Necesitamos tener proteína y carbohidratos … debemos de sacar el tiempo para desayunar", explica el también escritor de varios libros. "Almorzamos bien: arroz, papa o yuca con tu pollo, pescado o lo que sea. Tenemos una merienda: sean batidos de proteína o sea una fruta. Tenemos que merendar, porque es de la única manera que vamos a estar activando nuestro sistema metabólico. En la noche no es que llegues sin hambre, pero llegas sin ansiedad. Cenas tu pescadito o tu pollo con vegetales y puedes ir ya a tu cama tranquilo", añade. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El consejo más importante que le da el reconocido nutricionista a la comunidad latina es que lo importantes "no es dejar de comer, es aprender a comer". Razón por la cual cree que una alimentación equilibrada que incluya las delicias de nuestra cocina en proporción es la mejor forma de tener una nutrición que nos permita tener una vida más saludable y feliz.

