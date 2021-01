Close

Tips para encontrar pareja este 2021: ¡no te pierdas los consejos de Jorge Lozano! ¿Buscas el amor en tiempos de pandemia? Si te has preguntado qué hacer para no quedarte solamente con la compañía de tus gatos este nuevo año ¡estas recomendaciones son para ti! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si está buscando el amor en estos tiempos de pandemia, el experto en citas y conductor de televisión mexicano Jorge Lozano hace algunas importantes recomendaciones para que finalmente logres tu objetivo este nuevo año. En una entrevista con People en Español, el escritor y conferencista dijo que ante la crisis sanitaria que se vive en el mundo, las formas de contacto para conocer parejas han cambiado y ahora lo más sabio es hacerlo de forma virtual. Por lo que recomendó el uso de la aplicación Chispa, diseñada para latinos en Estados Unidos. Image zoom Credit: Cortesía / Jorge Lozano Para este experto, lo primero es perder el miedo a buscar el amor y tener una actitud positiva con el siguiente mantra: "Quiero, puedo, me lo merezco, y me lo voy a dar". Explicó que algunas personas cuestionan su propia sabiduría "hasta para escoger aguacates" y que por ello se tornan inseguros a la hora de escoger pareja. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esa herramienta -Chispa- te permite no nada más escoger, sino ver características específicas" de posibles candidatos debido a que está conectada con las redes sociales y allí se pueden ver fotos y los gustos de las otras personas. Image zoom Credit: Ale Ventura / Getty Images El también presentador de televisión manifestó que también nos tendemos a estresarse en la búsqueda del amor y se pierden la diversión que hay en el proceso, entiende que precisamente por estar viviendo en la ansiedad es por lo que "el amor no te llega". "Cuando una persona se divierte en el proceso, las opciones se multiplican. Entonces diviértete en el proceso, te va a llegar de todo, no tengas miedo a probar variedad", aconsejó. Agregó que una de las grandes lecciones que ha dejado la pandemia a esta generación es que la vida se puede acabar en un cerrar de ojos y que por eso es importante vivir el día, con responsabilidad.

