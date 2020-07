Niña de 13 años muere y su hermana menor está hospitalizada tras ser secuestradas por su tío Dos hermanitas fueron encontradas abandonadas al lado de una carretera tras supuestamente ser secuestradas por su tío. Una niña de 13 años murió y su hermana menor está hospitalizada. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un tío está acusado de haber secuestrado a sus sobrinas adolescentes en Phoenix, Arizona. Una de las niñas, Stephanie Chacón, de 13 años, murió, y su hermana menor, Hayli Chacón, de 12 años, está hospitalizada. El miércoles en la noche, las hermanas fueron encontradas a un lado de la carretera U.S., según las autoridades en Arizona. Las niñas habían sido abandonadas y tenían "heridas graves". Al llegar los paramédicos, encontraron que Stephanie había muerto. Haylie fue llevada en helicóptero de emergencia a un hospital en Phoenix, donde la niña sigue "peleando por su vida" y se encuentra en condición crítica. Una cuenta de GoFundMe fue creada para recaudar fondos para pagar por los gastos fúnebres de Stephanie. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según las autoridades, las niñas fueron secuestradas en Phoenix y encontraron al sospechoso del crimen —que tenía machas de sangre en la ropa—en una gasolinera cerca de Wickenburg. Tras arrestar al sospechoso, fue identificado como el tío de las niñas, Carlos Eduardo Mora, de 27 años, añade la policía en un comunicado. Mora supuestamente se llevó a las niñas de su casa en Phoenix, donde también estaba la madre de las menores y otro hombre aún no identificado, reportó Fox 10. El hombre aún no identificado estaba en un carro con las niñas y con Mora para ir a una bodega cercana a comprar comida. Según el reporte de la policía, el hombre que estaba manejando entró momentáneamente a la casa, y entonces Mora se llevó el carro con las niñas adentro. Image zoom Phoenix Police Department Cuando el hombre trató de detener a Mora, él lo golpeó con el carro. Los familiares llamaron a las niñas, pero solo pudieron escuchar sus gritos antes de que se desconectara la llamada. El Departamento de Policía de Phoenix entonces comenzó a investigar el secuestro. La familia le contó a Fox 10 que las hermanas eran inseparables. "En cuanto Hayli recobró la consciencia, preguntó por su hermana", dijo su prima Briana Campos. "Iban a la misma escuela, les encantaba estar juntas". Mora está en la cárcel del condado de Maricopa y enfrenta cargos de asesinato en primer grado y de secuestro.

