¿Los tintes permanentes y químicos para alisar el cabello podrían aumentar el riesgo de padecer cáncer de mama? Tratamientos para el cabello como tintes permanentes y alisadores aumentan el riesgo de cáncer según nuevo estudio. Los detalles. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un nuevo estudio revela que usar tintes permanentes para el cabello podría incrementar el riesgo de desarrollar cáncer de mama. La investigación de los Institutos Nacionales de Salud reveló que las mujeres que usan tintes permanentes o químicos para alisar el cabello podrían tener un riesgo más alto de padecer cáncer de mama que aquellos mujeres que no usan estos productos. Los científicos encontraron que el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer era más alto entre las mujeres que se sometían a estos tratamientos de belleza con frecuencia. “Los investigadores han estudiado el posible vínculo entre el tinte de cabello y el cáncer durante mucho tiempo, pero los resultados han sido inconsistentes”, dijo Alexandra White, una de las investigadoras. “En nuestro estudio, vemos un mayor riesgo de cáncer de seno asociado al uso de tintes de cabello”. Image zoom Sin embargo el estudio, publicado en International Journal of Cancer, encontró que “hay poco o ningún riesgo” adicional de desarrollar cáncer de seno entre las mujeres que usan tintes semi-permanentes o temporales. El estudio analizó los casos de 46,709 mujeres y encontró que las mujeres que usaban tintes permanentes de cabello tenían un 9 porciento más de probabilidad de desarrollar cáncer de seno que las que no lo usaban. Los resultados son aún más alarmantes para las afroamericanas. En este grupo, el uso de tintes permanentes cada 5 o 8 semanas (o con más frecuencia) resultó en un 60 porciento de aumento en el riesgo de contraer cáncer de seno comparado con las mujeres blancas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El estudio también analizó el vínculo entre usar alisadores para el cabello y el cáncer de seno. Según la investigación, las mujeres que usan químicos para alisar el cabello cada 5 o 8 semanas tienen un 30 porciento más de riesgo de contraer cáncer de mama que aquellas que no lo usan. Dale Sandler, otro de los autores del estudio, admitió que no había un solo factor para determinar el riesgo de una mujer de contraer cáncer de seno, pero era recomendable dejar de usar los tintes permanentes para el cabello. “Evitar estos químicos puede ser algo más que las mujeres pueden hacer para reducir su riesgo de contraer cancer de seno”, enfatizó. Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Los tintes permanentes y químicos para alisar el cabello podrían aumentar el riesgo de padecer cáncer de mama?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.