Muere famoso locutor mientras grababa su programa: los detalles Muere el reconocido locutor británico Tim Gough, quien tuvo una emergencia médica mientras grababa su programa. Los detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tim Gough Tim Gough | Credit: GEN X RADIO Tim Gough tuvo una emergencia médica mientras grababa su popular programa radial ayer, reporta PEOPLE. El locutor británico murió de un ataque al corazón, sospechan sus médicos. Gough tenía 55 años y murió mientras grababa un episodio de su show matutino en GenX Radio Suffolk, informó la estación en un comunicado. Fue pronunciado muerto justo antes de las 8 a.m. del lunes 24 de octubre. "Tim estaba haciendo lo que amaba cuando murió", dice el comunicado. "La familia entera de GenX Radio estamos en shock y devastados". Gough comenzó su carrera radial en Radio Orwell en 1986, y se unió a GenX Radio Suffolk en la década de 1980. El locutor también trabajó en diversas estaciones como Trent FM, Leicester Sound, Saga Radio y Smooth Radio, reportó BBC News. James Hazell, el director de GenX Radio Suffolk expresó su dolor, recordando a Gough como un hombre divertido y noble, amado por su audiencia y todos los que lo conocían. Hazell añadió que la familia del conductor ha encontrado consuelo en los amorosos mensajes que han recibido tras la muerte de Gough y que "piden privacidad en este momento devastador". Su madre, sus hermanos y su hijo lloran su partida. Que en paz descanse.

