¿Quién es Tim Cook? Las 5 cosas que debes saber del presidente ejecutivo de Apple ¿Qué hay detrás del éxito de este titán de la tecnología? Conócelo un poco más aquí. Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace nueve años, Tim Cook tomó las riendas de Apple justo antes de la muerte de su fundador, Steve Jobs. Nacido en Alabama, Cook se convirtió en el 2014 en el primer y único directivo de una de las 500 mayores compañías del mundo en salir del clóset. Conoce un poco más sobre el genio de Apple que junto a Sebastián Yatra engalana nuestra portada digital de esta semana. Aquí cinco cosas que debes saber de él: 1. Cook estudió ingeniería industrial en la Universidad de Auburn. También tiene una maestría en administración de negocios (MBA) de la Fuqua School of Business de la Universidad de Duke. 2. Previamente colaboró con empresas como IBM y Compaq. Image zoom Peter Yang 3. Según la revista Fortune, los intereses de Cook —además del trabajo— son el ciclismo, el aire libre y el equipo de fútbol americano de Auburn. Image zoom Brooks Kraft/Apple SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN 4. Tras la muerte de Jobs, Cook llamó al presentador de la cadena CNN Anderson Cooper para reunirse con él por primera vez y hablar sobre su decisión de decirle al mundo que era homosexual. “Mi estilo es que cuando estoy haciendo algo complejo que nunca he hecho antes, siempre trato de hacer una lista de aquellas personas que han venido antes que yo y lo abordo de esa manera”, dijo Cook en una entrevista exclusiva con People en Español en el 2019. “No me he arrepentido ni por un minuto. Para nada”. 5. Una de sus frases más famosas: “La vida es frágil. No tenemos garantizado un mañana, así que da lo mejor de ti”.

