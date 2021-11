TikToker se suicida en livestream. Sus cenizas son robadas para un "matrimonio fantasma". Las cenizas se ofrecieron por un valor estimado de $11,000. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las cenizas de una bloguera de moda fallecida fueron robadas y casi vendidas para una "boda fantasma", semanas después de que se quitó la vida durante una transmisión en vivo de la versión china de TikTok. La joven, con el nombre de pantalla Luoxiaomaomaozi, sacó una botella de pesticida y expresó pensamientos suicidas durante una transmisión en vivo en la aplicación de videos cortos Douyin, en octubre. La bloguera bebió un poco mientras los espectadores la incitaban, según informes de los medios chinos. Fue declarada muerta después de ser enviada a un hospital siguiendo el livestream. En su último video corto, publicado el 14 de octubre, dijo que había sufrido depresión durante mucho tiempo y que el clip podría ser el último. Más tarde, su cuerpo fue incinerado en una zona rural de la provincia de Shandong. Pero la tragedia dio un giro inesperado esta semana cuando los medios locales informaron que sus cenizas fueron robadas por un miembro del personal del crematorio y se ofrecieron a una familia no relacionada para un "matrimonio fantasma". tiktok china tiktok china | Credit: twitter La costumbre es popular en algunas partes de la China rural, donde las personas celebran matrimonios para familiares fallecidos, especialmente hombres solteros, con la esperanza de tener familias felices en la otra vida. Tres hombres han sido detenidos en relación con el robo de las cenizas de la bloguera. Una fuente le dijo a Beijing News que las cenizas podrían valer entre 50.000 y 70.000 yuanes chinos ($7,800 a $11,000). La esposa de uno de los hombres dijo que no terminaron vendiendo las cenizas después de que fracasaran las conversaciones con un posible comprador. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

