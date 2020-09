TikTok podría desaparecer en 48 horas La administración del presidente Donald Trump anunció este viernes que prohibirá la plataforma social TikTok a partir de este domingo. ¿Qué significa esto para los usuarios? Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los usuarios de la plataforma TikTok se despertaron con una mala noticia este viernes luego de que se anunciara que el gobierno de Estados Unidos prohibirá la red social a partir de este domingo. La administración del presidente Donald Trump impuso esta restricción contra la popular aplicación digital china, que cuenta con más de 100 millones de personas en el país, por considerar que su recolección de datos es un peligro para la seguridad de los estadounidenses. Por ese mismo motivo también prohibirá el acceso al servicio electrónico WeChat, eliminando el uso de internet a través de dicho sitio, su contenido digital, además de cancelar el uso del código de la aplicación para obtener software u otros servicios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La prohibición llega a escasos días de que se anunciara que la compañía estadounidense Oracle Corporation había derrotado a Microsoft y Walmart con su oferta por adquirir los derechos de TikTok en Estados Unidos. “Bajo la dirección del presidente, hemos tomado acción significativa para combatir la maliciosa colección de información personal de los americanos por parte de China”, dijo el secretario de Comercio de Estados Unidos, Ross Wilbur, en un comunicado. Image zoom Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket via Getty Images El gobierno reconoció que las supuestas amenazas de WeChat y TikTok no son idénticas, pero aseguró que ambas aplicaciones recolectan una vasta franja de datos personal de los usuarios, como la red digital en la que funcionan, su actividad, ubicación e historial de búsqueda. En el anuncio, se advirtió a TikTok que tenía hasta el 12 de noviembre para resolver estos asuntos relacionados con la seguridad nacional. De lograrlo, se anularía la prohibición. TikTok deploró la acción del Gobierno, que tachó de "injusta" y adoptada sin un "debido proceso. “Amenaza con privar a los estadounidenses y pequeños negocios en todos Estados Unidos de una importante plataforma para expresarse y ganarse el sustento”, declaró en un comunicado el portavoz de la plataforma Josh Gartner. En agosto, el presidente y su administración acusaron a la plataforma dirigida por la empresa china Bytedance de espionaje y poner en riesgo la privacidad y seguridad nacional de los estadounidenses, alegaciones que la compañía niega. A partir del domingo, los usuarios de la popular red en Estados Unidos no podrán actualizar la aplicación, ni transferir fondos o hacer pagos a través de WeChat. TikTok se ha convertido en la plataforma social más importante del momento gracias a su popularidad entre los más jóvenes.

