TikTok cree que soy gay. ¿Cómo pudo saberlo antes que yo? Las aplicaciones de redes sociales como TikTok usan algoritmos para determinar el contenido que te muestran, y algunos usuarios dicen que los resultados les dieron una pista sobre el hecho de que eran queer antes de darse cuenta ellos mismos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir TikTok TikTok | Credit: (Photo Illustration by Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Sarah Kelly se estaba divorciando de su marido, un "divorcio COVID", por así decirlo, y se resignó a la idea de una existencia de solterona. Un año más tarde, comenzó a reflexionar en alta voz sobre su futuro. Simultáneamente descargó TikTok. ¿Qué (o más bien, quién) comenzó a abarrotar su feed? Lesbianas ¿Eso significaba que Kelly podría también ser lesbiana? Efectivamente, según un explica un reporte de USA TODAY. "Ver a personas que salieron del armario más tarde en la vida y constatar que esa narrativa era una posibilidad también me ayudó a sentirme más cómoda en este espacio", asegura la mujer de 39 años. Las aplicaciones de redes sociales como TikTok usan algoritmos para determinar el contenido que te muestran, y algunos usuarios aseguran que los resultados les dieron una pista sobre el hecho de que eran queer antes de darse cuenta ellos mismos. Los expertos dicen que no es que estas plataformas puedan realmente decirte que eres LGBTQ, pero evidentemente podrían despertar la curiosidad por lo que intuyes. "Las plataformas como TikTok detectan sus comportamientos pasivos, como la cantidad de tiempo que permanece en un video antes de desplazarse a otro, para optimizar el contenido que creen que le interesará", dice Gregory Serapio-García, candidato a un doctorado en el departamento de psicología en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. "Por eso, alguien que no sabe que es LGBTQ, pero que inconscientemente pasa más tiempo viendo contenido queer y queer adyacente podría ser etiquetado como queer sin involucrarse activamente con el contenido queer". Kelly no está segura de qué motivó a TikTok a enviarle videos queer. Tal vez hizo clic en uno y eso hizo que su feed se plagara de este tipo de contenido. Ella había empezado a salir con su marido a los 20 años y se separó a los 38; su sexualidad siempre fue irrelevante debido a la naturaleza monógama de su relación. Pero Internet tenía mucho que mostrarle. "¿Nuestra sexualidad afecta el contenido que queremos ver en las redes sociales? Seguro", dice Monica Eaton-Cardone, cofundadora y directora de operaciones de la empresa de tecnología financiera Chargebacks911. "¿También es posible que los patrones de visualización de las personas que todavía están determinando su sexualidad tengan ciertos puntos en común, cosa que un algoritmo podría explotar? Por supuesto. Pero el algoritmo no [necesariamente] 'sabría' que eres gay o heterosexual o algo más". De Kelly sabemos que encontró rápidamente una novia y se siente más alineada consigo misma. "En realidad, estar con una mujer, emocional, física e íntimamente, me ha dejado muy claro que esto es algo que faltaba en mi vida antes", dice. Christopher Street Day Parade Christopher Street Day Parade | Credit: (Photo by Ying Tang/NurPhoto via Getty Images) Si bien es difícil llegar a conclusiones definitivas, "parece razonable y plausible que la exposición a contenido queer en las redes sociales podría ayudar a empoderar a una persona en el clóset para que salga del armario reduciendo sus sentimientos negativos sobre lo queer y afirmando su identidad sexual", dice Serapio-García. . Danny Pence, que es asexual y no binario, acaba de aceptar su sexualidad y su identidad de género. "No usé TikTok durante mucho tiempo antes de que mi feed se convirtiera en una mezcla de (Dungeons & Dragons) y TikTok queer", dice el hombre de 31 años de Greenville, Ohio." Twitter es otro excelente ejemplo. Casi todos sus tweets [que me llegan] y seguidores sugeridos son de personas que se encuentran en algún lugar del espectro LGBTQ +". Y en retrospectiva, los sentimientos de Pence estaban ahí. "Lo ignoraba bastante en el pasado, pero mirando al pasado con una visión retrospectiva de 20/20, es bastante obvio", dicen. "Yo diría que tal vez haber sido criado en la iglesia me hizo reprimir muchas cosas o identificarlas erróneamente como simples fetiches". Sarah Connor sabía que era queer antes de comenzar a usar TikTok, aunque la aplicación descubrió a la joven de 24 años en 45 minutos. "Siempre he seguido muchas cosas de entretenimiento queer, como Drag Race, [también a] muchos cantantes y músicos queer", dice. "Así que no sé si sabía por mis otros usos de las redes sociales que eso era algo que me interesaba". Sin embargo, la aplicación sacó a Connor del armario. Enviar y recibir videos gay de TikTok con su grupo de amigos ha hecho que sea más fácil hablar de ellos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En lo que a Sarah Kelly concierne, la mujer eliminó TikTok desde entonces. Después de todo, es una pérdida de tiempo. Pero, ¿y si TikTok tiene más para ella? No, gracias, ella está lista por el momento: "No puedo permitirme más revelaciones vitales en este momento".

