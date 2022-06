Investigan muerte de Cooper Noriega una estrella de TikTok que murió a sus 19 años, tras publicación de estremecedor video Cooper Noriega contaba con 1.7 millones de seguidores en la plataforma; fue hallado sin vida en un estacionamiento el jueves pasado. "Es una tragedia absoluta", afirma su padre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cooper Noriega Credit: Instagram/@cooper.noriega Autoridades en Los Ángeles están tratando de determina la causa de muerte de Cooper Noriega, un joven influencer de 19 años cuyo cuerpo sin vida fue descubierto el jueves pasado en un estacionamiento de Burbank, en Los Ángeles, CA. Portavoces de la oficina del forense de la ciudad de Los Ángeles confirmaron a PEOPLE que las autoridades pronunciaron su muerte en el lugar mismo donde se encontró al adolescente, quien en TikTok contaba con 1.7 millones de seguidores. El resultado de la causa de muerte ha sido diferida, explicó dicha fuente el viernes pasado. "[Eso] quiere decir que después de realizada la autopsia la causa de muerte no ha sido determinada y que el forense está pidiendo más tiempo para poder realizar la investigación". "Una vez que nos regresen las pruebas/estudios, el médico evalúa el caso y determina cuál fue la causa de muerte", puntualizó el portavoz. Noriega fue hallado sin vida a a solo unos días de anunciar que había creado un canal de salud mental en la plataforma Discord para poder hablar sobre el tema con sus seguidores. "Si quieren unirse, pueden hacerlo, nada más entren a mi bio", expresó acompañando el post con una foto. Poco antes de su muerte el joven publicó un estremecedor video dirigido a sus seguidores donde aparece en cama diciendo: "¿Quién más ha pensado que se va a morir cabro***ente joven?" Cooper Noriega Credit: Instagram/@cooper.noriega En los días previos a su fallecimiento, Cooper también reveló su cruel batalla secreta contra las adicciones. "He luchado contra la adicción desde los nueve años", anotó en un post de Instagram. "Me gustaría usar la influencia que se me ha otorgado para crear un espacio para crear conciencia y normalizar el discurso sobre las enfermedades mentales". @@coopernoriega SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Este ha sido in día increíblemente difícil para mi familia y para mí", exclamó por medio de Facebook Harold Noriega, padre del joven. "Perdimos a nuestro hermoso Cooper de 19 años". "No hay palabras para expresar el dolor y la pérdida. Esto no se suponía que debía pasar así. Un hijo no debe morir antes que sus padres; es una tragedia absoluta".

